DC Leaks: Soros György 36 megbízható szövetségese ül az Európai Néppártban

Manfred Weber, az Európai Néppárt, az EPP frakcióvezetője és csúcsjelöltje az európai parlamenti választásokon, a bajor Keresztényszociális Unió (CSU) hamvazószerdai rendezvényén Passauban 2019. március 6-án Forrás: MTI/EPA/Lukas Barth-Tuttas

Weber két tűz közé került: kell a Fidesz támogatása, de a bevándorláspártiaké is

Manfred Weber, az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, Hristijan Mickoski, a konzervatív macedón VMRO-SPMNE párt vezetője, Janez Jansa, a Szlovén Demokrata Párt (SDS) elnöke és Orbán Viktor miniszterelnök az SDS kampányrendezvényén Celjén, a Golovec csarnokban 2018. május 11-én Forrás: MTI/Koszticsák Szilárd

A bevándorlásellenesség a fő ok

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közzétett képen Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten, a Karmelita kolostorban fogadta Manfred Webert, az Európai Néppárt frakcióvezetőjét 2019. március 12-én Forrás: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi B

A Néppártban is ott ücsörögnek Soros emberei

Ilyen többek között a luxemburgi Frank Engel, aki többször felszólalt már Soros egyeteme, a CEU ügyében, és olyannyira jobboldali, hogy Gyurcsány pártjához, a szélsőliberális DK konferenciájára jár előadni.

Vagy például a CEU-s exdiák, a román Monica Macovei, aki szintén többször kikelt már a kormány politikája ellen és többek közt a Soros-Sargentini-jelentést is megszavazta.Monica MacoveiForrás: AFP/Daniel Mihailescu

De a listán szerepel Anna Maria Corazza Bildt, aki már korábban a Politico hasábjain követelte, hogy a Fideszt távolítsák el az Európai Néppártból, olyan kijelentésekre hivatkozva, amelyeket valójában ő adott a magyar miniszterelnök szájába.

De ugyanígy Soros-szövetséges, Roberta Metsola máltai származású EP-képviselő és LIBE tag, aki szintén Magyarország ellen szólalt fel a Sargentini-jelentés vitáján.

máltai származású EP-képviselő és LIBE tag, aki szintén Magyarország ellen szólalt fel a Sargentini-jelentés vitáján. Vagy épp a lengyel származású Róza Thun, akinek a jóindulatára "nyilvánvalóan" számíthat a Fidesz, hiszen már február elején kifejtette az euractiv-nak, hogy

Mindent megteszek, hogy a Fidesz és Orbán repüljön a néppártból."

De biztosan nem fogja támogatni a Fidesz Néppárton belüli maradását Elmar Brok, német képviselő sem, aki szintén Soros-szövetséges, és korábban "követelte" a Fidesz kizárását a tájékoztató plakátkampány miatt.

Merre tovább Fidesz?

– írja az Origo Ami meglepőbb és elkeserítőbb volt, az az, hogy Manfred Weber is sajátosan viselkedik, és egyre inkább úgy tűnik, hogy a Fidesszel szemben álló, bevándorláspárti pártokat támogatja. Erre utalt az is, hogy Weber ultimátumot intézett a Fidesz bent maradása feltételeként, és ezt támasztják alá Weber utóbbi időben tett gesztusai. (Bár kétségtelen, hogy hajlamos összevissza beszélni: hol konstruktív párbeszédet említ, hol meg az ellenkezőjét.) - fogalmaz a lap.Az Origo felidézte, hogy a Bild című német lapnak adott interjújában Weber három feltételt szabott, amely biztosítaná a Fidesz bennmaradását az Európai Néppártban: az első feltétel az, hogy Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke „azonnal és végérvényesen leállítja kormánya Brüsszel elleni kampányát". A második feltétel az, hogy bocsánatot kér az EPP tagpártjaitól.A harmadik feltétellel azonban Weber egyértelműen színt vallott, és egyúttal bizonyossá vált, hogya Néppárt elárulta magát – írják.Ez a harmadik feltétel ugyanis nem más, mint hogy biztosítani kell Soros egyetemének megmaradását Budapesten.Persze a „megmaradása" szó elég alaptalan, hiszen az egyetem mind a mai napig működik Budapesten.– ellentétben mondjuk a McDaniel College intézményével, amely mind a mai napig gond nélkül, a törvények betartásával tud működni.Noha Weber igyekezett magát határozott politikusnak mutatni, egy dolgot nem szabad elfelejtenie: a Fidesz-KDNP sok képviselőt delegál a frakcióba, a legnagyobb frakció jelöltje pedig elnyeri az Európai Bizottság elnöki posztját. Erre jelenleg éppen Manfred Webernek, az Európai Néppárt jelöltjének van a legnagyobb esélye, viszont könnyen előfordulhat, hogy ez a Fidesz-KDNP nélkül nem fog menni. De az is lehet, hogy nemcsak a liberálisokra, hanem még a szélsőbaloldali zöldekre is szüksége lesz.Ezért a Néppárti csúcsjelölt egyre zavarosabban, ellentmondásosabban nyilatkozik, mert láthatóan két tűz közé került. Hiszen egyrészt szüksége van ugyan a Fidesz támogatására, másrészt viszont meg akar felelni a sorosista, bevándorláspárti liberális erőknek is Európában, amelyek mindenben szemben állnak a Fidesz által képviselt értékekkel.Ezek a bevándorláspárti erők ráadásul nemcsak a jelenlegi és a remélt majdani koalíciós partnerek között vannak, hanem sajátos módon az Európai Néppárton belül is jelen vannak már. Igen. Az elméletileg legalábbis kereszténydemokrata Néppárton belül.A magyar miniszterelnök évek óta következetesen küzd a brüsszeli elit emberektől elszakadt bevándorláspárti politikája ellen, volt már több plakátkampány, sőt, még nemzeti konzultáció és népszavazás is ezzel kapcsolatban. Semmi új nem hangzott el az elmúlt hetekben. Hirtelen most vették csak észre?Soros egyetemének sem mostantól kell betartania a törvényeket. 2019-ben semmilyen változás nem történt a Soros-egyetemmel kapcsolatban. Mire a hirtelen felháborodás? (Arról nem is beszélve, hogy minden ellenkező híreszteléssel szemben a Soros-egyetem továbbra is Budapesten van, nem üldözte el senki, nem ment sehova.)De ha a néppárti felháborodás ennyire nyilvánvalóan megjátszott, akkor mi van a háttérben?Ennek megértéséhez elevenítsük fel Manfred Weber budapesti látogatását. Hova is vezetett az első útja?Hogy miért van erre szüksége Webernek, azt is megírták, hiszen ha az EP-választások eredményeit megnézzük, akkor jól látszik, hogy 2004-ben a Néppártnak és a szocialistáknak együtt kényelmes többsége, majdnem kétharmada volt, még 2009-ben is 60 százalékon álltak közösen.A britek távozása után a 705 fős testületbe 183 néppárti, 134 szocialista és 73 liberális jutna be (a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint). Vagyis a két legnagyobb pártnak már messze nincs többsége, és a liberálisok bevonásával is fennáll a veszély, hogy bajba kerülhetnek. Különösen akkor, ha a brexitet elhalasztják - most már szinte biztosnak tűnik -, és a briteknél is lesz választás (a brit konzervatívok ugyanis nem a Néppárt tagjai).Vagyis: az identitását folyamatosan feladó Néppárt választásról választásra veszít a pozícióiból.Ahogy tegnap egy hosszabb elemzésükben megírták:Ezért kell hát folyamatosan gesztusokat tenni a bevándorláspártiaknak - például a Soros György melletti kiállással és a Fidesz elleni támadással. De ami legalább ennyire elfogadhatatlan a Fidesz és bármelyik valóban kereszténydemokrata párt számára: a bevándorláspárti képviselők ott vannak a Néppártban is.Ahogy azt korábban az Origo megírta, létezik egy lista a Soros-féle Open Society Foundation (OSF) belső adatbázisából, amelyen a milliárdoshoz közeli európai parlamenti (EP) képviselők szerepelnek. A DC Leaks tényfeltáró portál tette közzé, közel három évvel ezelőtt. A lajstromban "megbízható szövetségesek" címke alatt olvasható a döntéshozók neve, ebből kiderül, hogyTehát - ha ironikusan akarunk fogalmazni - Soros rendelkezik a legnagyobb frakcióval az Európai Parlamentben.Tőlük és vélhetően a másik 32 Soros-barát EPP tagtól, sok jóra nem számíthat a kormánypárt március 20-án.Megírták azt is, hogy a fenti a liberálisokkal és zöldekkel közös, teljesen elvtelen koalíció, már nem az, ami miatt egykoron a Néppárthoz csatlakozott a magyar kormánypárt.Egy ilyen parlamentben a Néppárt már teljesen elvesztené identitását, folyamatos meghátrálásra kényszerülve a bevándorláspárti erőkkel szemben.Ezzel a döntésével a magát kereszténydemokrataként meghatározó Európai Néppárt egy elvek nélküli koalíció működésében működik majd közre. Ez már nem Helmuth Kohl pártja. Kérdés, hogy van-e helye még benne a keresztény értékeket valló pártoknak.Ahogy tegnap is megírták: Orbán Viktor és a Fidesz célja az, hogy a pártot visszaterelje a helyes útra, Helmuth Kohl útjára. A magyar miniszterelnök egyértelművé tette, hogy a keresztény kultúra megvédésének ügyében nincs kompromisszum.De felmerül a kérdés: visszaterelhető-e a Néppárt a régi értékei felé? És amennyiben nem, akkor helye van-e a Fidesznek egy olyan európai pártcsaládban, amelyik nem ugyanazokat az értékeket tartja szem előtt, valamint helye van-e még a keresztény pártoknak ebben a közösségben?A következő napokban, hetekben kiderül, hogy a Néppárt vissza kíván-e térni alapértékeihez. Vannak azonban olyan jelek, amelyek azt mutatják: nem.