Csúszás és találgatás - Szlovákia bővíti határközeli atomerőművét

Közeli – Mohi még Pannonhalmáról is látható tiszta időben, Galambos Tamás olvasónk onnan fotózta az atomerőművet.

A biztonságot garantáltatnák

2009-ben Tatabánya is bekapcsolódott az atomerőmű engedélyezési eljárásába: nem megakadályozni szerették volna az erőmű fejlesztését, "de a közvetlen szomszédságban élő (Tatabánya is ebben a védőtávolságban található) közösségek biztonságát garantáltatnák" – jelezték.

Ketyegő bomba – így fogalmazott a napokban a Krone című osztrák lap a magyar határhoz is közeli, szlovákiai mohi atomerőműről. Egy név nélkül nekik megszólaló mérnök – aki a cikkben azt állítja, az erőműnél dolgozott – nyilatkozott nekik, mondván, a harmadik blokk építésekor a kivitelezők elképesztő hibákat követtek el, amik könnyen nukleáris katasztrófához vezethetnek.A Global 2000 elnevezésű osztrák atomenergia-ellenes civil szervezet (mely már logójában is a mohi atomerőmű "megállítását" hirdeti) egyik képviselője szerint az épület többek közt nem elég ellenálló, egy földrengés hatására összedőlhet. A Globallal egyébként a győri Reflex Környezetvédő Egyesület is együttműködött korábban, sőt, utóbbi a kilencvenes években demonstrált is az atomerőmű ellen.A szlovák nukleáris hatóság szerint az osztrák szervezet mindenképp megakadályozná a harmadik és negyedik blokk üzembe helyezését. Mohi ügyében egyébként folyamatos a szlovák–osztrák kormányközi és szakértői egyeztetés, s az egyre szigorodó szabályozásnak is megfelelnek.Szlovákia évtizedek óta küszködik a mohi atomerőmű bővítésével, a harmadik és negyedik blokk megépítésével, üzembe helyezésével. "A mohi atomerőmű bővítésének Szlovákiában is vegyes a megítélése. Ami tény: a kiválasztott konzorcium ismét nem tudja időben üzembe helyezni az új blokkot, nyolc hónap késéssel számolnak. A csúszás okára nem kaptunk választ, ezért indulhattak el a találgatások, hogy biztonsági szempontból esetleg nincs minden rendben" – reagált kérdésünkre Miklós László, Szlovákia volt környezetvédelmi minisztere. Hozzátette, az atomerőmű körüli osztrák vádaknak náluk alig volt sajtóvisszhangja.Szakemberek szerint az ausztriai aggodalmaknak – amelyek szerint a mohi blokkok megerősítését rosszul végezték el – a bemutatott felvételek alapján nincs alapja. "Az osztrákok hőbörgése jelentéktelen, Mohi ügyében az ottani zöldeknek szakmailag megalapozatlan a véleménye" – fogalmazott lapunknak Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke. Úgy látja, a szlovákiai atomerőmű úgynevezett voronyezsi típusú; ahogy növekszik benne a hő, úgy lesz egyre biztonságosabb. "A szlovákok jól látják energetikai jövőjüket" – mondta Juhos, aki a paksi energetikai kerekasztal szóvivője is.Az atomerőműnél a harmadik egység üzembe helyezése előtti vizsgálat utolsó szakaszába kezdtek. "A hermetikus zóna szivárgási vizsgálati eredményei jók, így visszautasítjuk az osztrák aktivisták vádjait" – jelentette ki Juraj Krasnansky, az üzembe helyezés vezetője. Az építési területen jelenleg több mint 3500-an dolgoznak, kétharmaduk a harmadik, a többiek pedig a negyedik blokkon.