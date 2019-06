Csíksomlyóról jelentjük: véget ért Ferenc pápa miséje - galéria

Helyi idő szerint 13 órakor véget ért Ferenc pápa miséje. A szertartás csendes volt, rendbontás nélkül zajlott. Az egyházfő olaszul prédikált, latinul misézett és hívők magyarul válaszoltak neki. A mise végén azonnal elhagyta a hegyet egy Daciával, testőrök kíséretében.Tapssal köszöntötték a zarándokok Ferenc pápát. A katolikus egyházfő helyi idő szerint 11:15-kor gurult be a pápamobilon a Nyeregbe. Jelenleg a szektorokat járja végig. Hamarosan következik a pápai szentmise.Hajnal óta kígyózó sorokban gyalogolnak a zarándokok a csíksomlyói hegy felé minden irányból, hogy élőben lássák Ferenc pápát. A zarándoklatot a szakadó eső és sár is nehezíti. Ennek ellenére gyűlik a tömeg. A Bors munkatársai is a helyszínen vannak.Helyi idő szerint 11 óra után várható, hogy Ferenc pápa megérkezik Csíkszeredára, onnan pedig a Hármashalom-oltárhoz megy majd, ahol. A Nagysomlyó és Kissomlyó hegy közötti Nyeregbe folyamatosan gyűlnek a zarándokok. Minden irányból, kígyózik a sor a hegy irányába. Sokan jönnek csoportokban is, elől a lakóhelyük zászlójával, miközben együtt énekelnek. A zarándoklatot nehezíti az órák óta tartó eső és meredek hegyoldalban egyre nagyobb a sár. Ennek ellenére folyamatosan érkeznek.A Bors úgy tudja, a rossz időjárási körülmények miatt Ferenc pápa útvonalát meg kellett változtatni. Eredetileg ugyanis Bukarestből Bákóba repülővel, onnan pedig helikopterrel érkezett volna Csíkszeredára. Most úgy tűnik, Marosvásárhelyről érkezik majd, de azt nem tudni pontosan, hogy mivel.Az oltárnál jelenleg lelki programok zajlanak.