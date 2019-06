Csíksomlyói búcsú - Pünkösd előtti, pápa utáni hangulat a hegynyeregben

A zarándoklat szervezői meghagyták a helyszínen az ívelt tetőt, amelyet ideiglenesen szereltek fel a pápai misére a hármashalom oltár elé, a megnagyobbított ledeszkázott tér fölé. A máskor füves, gyepes területen most a múlt heti sártenger megszáradt tájképe emlékeztet a pápai misére.



A zarándokoknak ezúttal az erős napsütés okoz inkább nehézséget, bár akadnak, akik az időjárás előrejelzés alapján ezúttal is gumicsizmával érkeztek a búcsú helyszínére. Az oltár mellé ezúttal a csíksomlyói Mária-kegyszobor másolata került ki. Júniusban már másodszor telik meg zarándokokkal a hegynyereg. A mise helyszínére megérkezett Áder János köztársasági elnök és Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes. Mindketten részt vettek az egy héttel ezelőtti pápai misén is.



Az idei búcsús mise szónoka Pál József-Csaba, a tavaly beiktatott temesvári megyés püspök lesz. A zarándoklat mottójául az "Íme az Úr szolgálóleánya" bibliai idézetet választották. A misét közép-európai idő szerint 11 óra 30 perctől a Duna televízió közvetíti.