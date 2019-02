Csak most fogta fel a magyar boszorkány, hogy gyilkosságot követett el Ausztriában

, osztrák nyugdíjas hölgyektől több mint 300 millió forint értékű eurót zsarolt ki az a három középkorú nőből álló bűnbanda, amely figyelmeztetés, bosszú gyanánt ingatlanokat is felgyújtott egy dél-ausztriai városnál.A csak „nőtrióként" emlegetett mini-szekta egy 72 éves asszony megfojtásáért is felelős. Sőt, az okkult hármas magyar állampolgárságú tagja, H. Barbara oltotta ki az asszony életét. A nő november 25-e óta van előzetes letartóztatásban a klagenfurti börtönben.A villachi miniszekta két másik tagja, a főboszorkaként emlegetett Margit T. és a sofőrként ténykedő Melitta O. is ott várja a nyomozás végét, de Margit továbbra is tagadja Barbara állítását, miszerint Barbara az ő parancsára ölte meg az ügyfelüket -Balsors előli védelem címén 2013 óta 32 millió forintot csaltak ki a nyugdíjas hölgytől, aki a főboszorkára hagyta öröklakását, majd gyanút fogott, s visszakövetelte a 100 ezer eurónak megfelelő összeget, továbbá meg akarta változtatni a végakaratát. Ekkor végzett vele a magyar nő.Ügyvédje szerint a nő csak akkor fogta fel hogy őt vádolják a gyilkossággal, amikor visszavitték a helyszínre és felidézték a történteket. H. Barbara ekkor mutatta meg az ügyészeknek egy bábun, miként fojtotta meg a nyugdíjas hölgyet.– Védencem ma is kitart amellett, hogy parancsot teljesített, illetve a legutóbbi személyes találkozás során is éreztem, hogy könnyen befolyásolható személy, aki valóban hisz egy felsőbb hatalomban, amelynek Margit T. a médiuma, de lassan kezd benne tudatosulni, hogy ártatlan ember halt meg a keze által. Minden a pszichológiai szakvéleményen múlik - tette hozzá a nő ügyvédje, aki szerint H. Barbara nem beszámítható.