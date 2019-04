Chicago történetében először fekete nőt választottak polgármesternek

Lori Lightfoot nemcsak az első fekete, hanem az első nyíltan leszbikus nő is az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városa élén.A korábban szövetségi ügyészként dolgozó Lightfoot függetlenként indult - akárcsak vetélytársa -, és kampányában azt ígérte, hogy felszámolja a várost uraló politikai összefonódásokat. A voksok 74 százalékával nyerte meg a választást. Chicagót az elmúlt nyolc évben Rahm Emanuel irányította, aki az előző elnök, Barack Obama kabinetfőnöke is volt a Fehér Házban, azt megelőzően pedig demokrata párti kongresszusi képviselő Washingtonban. Vezetése alatt a város mély gazdasági válságba zuhant, drámaian megromlott a rendőrség és a fekete közösség közötti viszony, és a csaknem hárommillió lelket számláló Chicago az Egyesült Államok második legveszélyesebb városa lett.Az 56 éves Lightfoot személyében most majd olyasvalaki lesz a vezető, aki soha nem viselt választott hivatalt. Kampányában sikeresen győzte meg a választókat arról, hogy - mint kampányjelszavaiban fogalmazott - "fel kell rúgni a régi, sikertelenséget hozó status quót".Az új polgármester elsősorban a feketék lakta, gettósodott városrészek rendbe tételét ígérte, elsődleges feladatának nevezte az erőszak visszaszorítását és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését. Győzelmi beszédében kedden este így fogalmazott: "Nagyhatalmú érdekcsoportok, nagyhatalmú pártgépezetek és nagyhatalmú polgármester ellenében győztünk. Megtörhetjük és meg is fogjuk törni a várost uraló korrupció végtelen láncolatát."Lori Lightfood ellenfele nem Rahm Emanuel, hanem az ő egyik pártfogoltja, a 72 éves Toni Preckwinkle, Illinois állam egyik megyéjének vezetője volt.