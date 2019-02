Bűnösnek találták: 13 éves fiúkat molesztált a Vatikán harmadik legmagasabb beosztású bíborosa

George Pell ausztrál bíboros, Ferenc pápa volt pénzügyi főtanácsadója távozik a melbourne-i kerületi bíróságról 2019. február 26-án. Az ausztrál bíróság két fiú 1996-ban történt zaklatásában bűnösnek találta a 77 éves Pell bíborost, aki ezzel a legmagasabb rangú egyházi személy, akit pedofilügyekért elítéltek. A büntetési tételt február 27-én ismertetik. MTI/EPA/AAP/David Crosling

- vált ismertté kedden az ausztráliai Melbourne-ben.Pell korábban a Vatikán költségvetési ügyeiért felelt a pápai állam mindennapi tevékenységét irányító szentszéki kúrián, és a legmagasabb rangú vatikáni tisztségviselő, akit ilyen bűncselekmények miatt elítéltek.Az ítéletet már tavaly december 11-én kimondta a bíróság, de csak kedden ismertették, miután feloldották a folyamatban lévő eljárás miatt elrendelt hírzárlatot az ügyben., amely az elmúlt három évtizedben foltot ejtett az egyház hitelességén az Egyesült Államokban, Chilében, Ausztráliában és másutt a világban.A most 77 éves bíboros 1971-től szolgált papként a százezer lakosú ausztráliai Ballarat városban, később Melbourne, majd Sydney érseke volt, ésPellt Victoria állam Melbourne-ben ítélkező megyei bírósága találta bűnösnek. Azért ítélték el, mertÉdesapja, akit az ausztrál törvények értelmében az áldozatokhoz hasonlóan nem lehet megnevezni, jogi képviselőjén keresztül azt üzente, hogy, és pert fontolgat az ausztrál egyház és a bíboros ellen.Az elkövetett bűncselekmények mindegyike akár 10 éves börtönnel büntethető.Amennyiben helyt adnak a folyamodványnak, akár újratárgyalást is elrendelhetnek az ügyben.Pell mindig ártatlanságát hangoztatta, és most is kitart mellette - mondta ügyvédje, Paul Galbally.Ezzel egy időben egy korábbi áldozat, aki csak Michaelként azonosította magát, azt kiabálta a bíborosnak, hogy a pokol tüzében égjen el.