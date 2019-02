Brexit: rendkívül kicsi a leállítás esélye

Rendkívül kicsi annak az esélye, hogy az Egyesült Királyság leállítja a Brexitet, a kilépés folyamatát az Európai Unióból - fogalmazott a Funke médiacsoport lapjaiban vasárnap megjelenő interjúban Heiko Maas német külügyminiszter. "Ez az, amit a legjobban szeretnék, de ne legyenek illúzióink. Annak esélye, hogy a Brexit exitál, rendkívül alacsony" - hangoztatta a szociáldemokrata politikus. Maas ismét hangsúlyozta, hogy a megállapodás nélküli Brexit elkerülésének egyetlen módja az, ha az Egyesült Királyság elfogadja azt a létező megállapodást, amelyet a brit kormány és az unió tárgyalói két év munkájával hoztak tető alá. Maas ismételten leszögezte, hogy az egyezséget nem lehet újratárgyalni. "A megállapodás, mely a britekkel folytatott tárgyalások eredménye, már eleve kompromisszum, különösen Észak-Írország ügyében. Nem jöhet létre szigorúan ellenőrzött határ az Ír Köztársasággal. Nem kockáztathatjuk, hogy az északír konfliktus ismét fellángoljon" - hangsúlyozta a német külügyminiszter.Az Ír Köztársaság és Észak-Írország határa lesz a brit kilépés után az EU és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi határa. Félő, hogy a szigorúan ellenőrzött határ visszaállítása veszélybe sodorja az ír szigeten évtizedeken át tomboló erőszakot lezáró úgynevezett nagypénteki megállapodást. Ennek elkerülésére a kilépési megállapodásba került egy úgynevezett vészmegoldás, amely a határellenőrzés visszaállításának elkerülése érdekében azt rögzíti, hogy ha a kilépést követő átmeneti időszak végére nem sikerül jobb megoldást kidolgozni, akkor az Egyesült Királyság közös vámterület marad az Európai Unióval, és Észak-Írország az egységes piac szabályozásaihoz is alkalmazkodik. Ez a vészmegoldás viszont a keményvonalas Brexit-párti politikusok számára elfogadhatatlan, mert nem teszi lehetővé, hogy az Egyesült Királyság saját kereskedelempolitikát folytasson. Ezért a brit parlament megsemmisítő többséggel elutasította a megállapodást, majd úgy foglalt állást, hogy a vészmegoldás helyett "alternatív megoldásokat" kell találni, vagyis újra kell nyitni a tárgyalásokat. Ettől viszont az Európai Unió következetesen elzárkózik.

Theresa May brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság a 2016-os népszavazás döntésének megfelelően kilép az Európai Unióból, és ő elszántan törekszik arra, hogy ez a törvényben meghatározott március végi időpontban történjen meg. May ezzel gyakorlatilag ellentmondott saját külügyminiszterének, aki a minap felvetette a Brexit halasztásának lehetőségét. A konzervatív párti kormányfő a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban közölt írásában egyenes utalást tesz arra is, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerében foglalt, az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmus (backstop) jelenlegi formájának milyen lehetséges alternatíváit tárja a következő napokban Brüsszel elé.



Az EU-val novemberben aláírt 585 oldalas kilépési megállapodást a londoni alsóház - mindenekelőtt a backstop-mechanizmussal szembeni rendkívüli ellenállás miatt - a múlt hónapban példátlan, 230 fős többséggel elutasította, utána egy módosító indítványt elfogadva felszólította a brit kormányt arra, hogy kezdeményezze az EU-nál a novemberi megállapodással már lezárt kilépési tárgyalások újranyitását, és keressen a jelenlegi backstop-mechanizmus helyett "alternatív megoldásokat".

Theresa May vasárnapi megjelent írásában közli: Sir Graham Brady, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb nem kormányzati tagja, aki az elfogadott módosítót beterjesztette, egyértelművé tette számára, hogy jóllehet az egyik opció valóban más megoldás keresése a backstop-mechanizmus helyett, el tudná fogadni azonban a jelenlegi készenléti megoldás átalakítását is egy olyan módosítással, amely időhatárt szabna a mechanizmus alkalmazhatóságának, vagy lehetővé tenné London egyoldalú kilépését e mechanizmusból.



May e közlése azért különös jelentőségű, mert Brady az alsóházi konzervatív frakció messze legbefolyásosabb testületének, a kormányzati tisztséget nem viselő tory képviselők alkotta 1922 bizottságnak az elnöke. Az 1923 óta létező bizottság, amely onnan kapta nevét, hogy az alapító képviselők az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni parlamentbe, informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzati - ellenzéki időszakokban árnyékkormányzati - tisztséget viselő konzervatív képviselők számára. Theresa May a cikk e részében így valójában azt fedte fel, hogy milyen javaslatokat készül Brüsszel elé tárni a backstop-mechanizmus átalakítására, az 1922 bizottság ajánlásai alapján.



A készenléti megoldást jelenlegi formájában mindenekelőtt a tory frakció keményvonalas Brexit-tábora veti el, mert a mechanizmus alapján az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val a Brexit után is, ha nem sikerülne időben olyan kereskedelmi megállapodásra jutni, amely feleslegessé tenné az észak-írországi rendezési folyamat egyik fő vívmányaként hosszú évek óta nem létező fizika ellenőrzés visszaállítását az ír-északír határon.



A cikkben Theresa May alig burkoltan ellentmond saját külügyminiszterének, leszögezve: eltökélt szándéka a Brexit-folyamat végigvitele, mégpedig úgy, hogy a brit EU-tagság a törvényesen is rögzített időpontban, március 29-én szűnjön meg. Jeremy Hunt külügyminiszter a BBC közszolgálati rádiói csütörtöki hírmagazinjában, komoly feltűnést keltve kijelentette: ha a kilépési megállapodást csak a márciusi 29-i Brexit-határidő előtt néhány nappal sikerülne elfogadtatni az alsóházban, akkor szükség lehet a kilépés "bizonyos mértékű" halasztására, mivel további, kritikus jelentőségű tervezeteket is törvénybe kell még iktatni. A Downing Street már aznap cáfolta, hogy napirenden lenne a halasztás, közölve: a kormány változatlanul elkötelezett a kilépési határidő tartása mellett.