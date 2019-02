Brexit: meg kell tartani az EP-választást, ha a tervezettnél később lép ki az unióból Nagy-Britannia

Az Egyesült Királyságban is meg kell tartani az európai parlamenti (EP-) választást, ha a tervezettnél több mint három hónappal később szüntetik meg az ország európai uniós tagságát (Brexit) - mondta az EP egy szóvivője a Welt am Sonntag című német vasárnapi lapnak. A szóvivő a Der Spiegel című hírmagazin egy hét végi beszámolójával kapcsolatban kiemelte: az EU működéséről szóló szerződés alapján teljesen egyértelmű, hogy a március 29-re tervezett Brexit három hónapot meghaladó csúszása esetén az Egyesült Királyságban is meg kell tartani az EP-választást, különben pert indíthatnak brit választók, amiért nem élhettek választójogukkal. Az EP-választást május 23. és 26. között rendezik az Európai Unió (EU) tagállamaiban. Az új összetételű EP július elején alakul meg, és akkor választja meg az Európai Bizottság következő elnökét. A Der Spiegel a szombati számában idézett az EP jogi szolgálatának egyik szakvéleményéből, amely szerint "amennyiben az Egyesült Királyság az EP-választás időpontjában még tagja az EU-nak, köteles választást tartani, hogy az EP megalakulása előtt képviselőket jelöljön ki" a közösség parlamentáris testületébe. A hírmagazin szerint az EP-ben több megoldást is mérlegre tesznek, hogy elkerülhető legyen az EP-választás a közösségből távozni készülő országban. Az egyik az, hogy az Európai Bizottság elnökének megválasztását július elejéről szeptemberre halasztják. Azt is lehetségesnek tartják, hogy az Egyesült Királyság választás nélkül jelöljön ki képviselőket meghatározott időre, vagyis a Brexitig. Arra hivatkoznak, hogy ilyesmire volt már példa, a német újraegyesítés idején a megszűnés előtt álló NDK parlamentje, a Népi Kamara 18 képviselőt delegált az EP-be megfigyelői státuszban, és az EU-hoz 1995-ben csatlakozó Ausztria ugyancsak választás nélkül kijelölt képviselőket küldött az EP-be a ciklus végéig, 1999-ig hátralévő évekre. Azonban ez a megoldás az Egyesült Királyság esetében nem lehetséges - emelte ki az EP szóvivője a Welt am Sonntagnak, kiemelve, hogy teljes jogú tagsággal rendelkező országokban a közös szabályok alapján kell megtartani az EP-választást. Az Egyesült Királyságnak jelenleg 72 képviselője van a 751 tagú EP-ben. Az EP képviselőit 1979 óta közvetlen és általános választójog alapján választják meg, ötéves időtartamra.

Az ír miniszterelnök-helyettes szerint az Európai Unió nem hajlandó újratárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről novemberben elért megállapodást, és nem lesz olyan Brexit-egyezmény, amelyből hiányozna az ír-északír határellenőrzés visszaállításának elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmus. Simon Coveney, aki a külügyminiszteri tisztséget is betölti az ír kormányban, a The Sunday Times című konzervatív vasárnapi brit lapban megjelent cikkében leszögezi: a készenléti megoldás (backstop) nem a kereskedelemről és a gazdaságról szól, hanem a békéről, és célja az észak-írországi rendezési folyamatot elindító 1998-as nagypénteki megállapodás megvédése.



A fizikai határ megszüntetése Írország és Észak-Írország között integráns eleme a törékeny béke konszolidációjának - fogalmaz vasárnapi írásában az ír miniszterelnök-helyettes. Coveney szerint a határellenőrzés visszaállításának elkerülését célzó készenléti megoldás jogilag alátámasztott szükségszerű garancia, és ha a brit szándékoknak megfelelően e mechanizmus alkalmazhatóságának időtartamát korlátoznák, vagy lehetőséget teremtenének arra, hogy egyoldalúan ki lehessen lépni a mechanizmusból, akkor ez a garancia veszne el. Az EU-val novemberben aláírt 585 oldalas kilépési megállapodást a londoni alsóház - mindenekelőtt a backstop-mechanizmussal szembeni rendkívüli ellenállás miatt - a múlt hónapban példátlan, 230 fős többséggel elutasította, utána egy módosító indítványt elfogadva felszólította a brit kormányt arra, hogy kezdeményezze az EU-nál a novemberi megállapodással már lezárt kilépési tárgyalások újranyitását, és keressen a jelenlegi backstop-mechanizmus helyett "alternatív megoldásokat".



Theresa May brit miniszterelnök a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapnak írt cikkében egyenes utalást tett arra, hogy olyan módosítást szeretne elérni, amely időhatárt szabna a mechanizmus alkalmazhatóságának, vagy lehetővé tenné London egyoldalú kilépését e mechanizmusból. Ezeket a lehetőségeket az EU már korábban kizárta, és az uniós vezetők jelezték azt is, hogy nem látnak lehetőséget a Brexit-megállapodásról szóló tárgyalások újbóli megnyitására. A készenléti megoldást jelenlegi formájában mindenekelőtt a konzervatív alsóházi frakció keményvonalas Brexit-tábora veti el, mert a mechanizmus alapján az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val a Brexit után is, ha nem sikerülne időben olyan kereskedelmi megállapodásra jutni, amely feleslegessé tenné az észak-írországi rendezési folyamat egyik fő vívmányaként hosszú évek óta nem létező fizikai ellenőrzés visszaállítását az ír-északír határon.

Rendkívül kicsi annak az esélye, hogy az Egyesült Királyság leállítja a Brexitet, a kilépés folyamatát az Európai Unióból - fogalmazott a Funke médiacsoport lapjaiban vasárnap megjelenő interjúban Heiko Maas német külügyminiszter. "Ez az, amit a legjobban szeretnék, de ne legyenek illúzióink. Annak esélye, hogy a Brexit exitál, rendkívül alacsony" - hangoztatta a szociáldemokrata politikus. Maas ismét hangsúlyozta, hogy a megállapodás nélküli Brexit elkerülésének egyetlen módja az, ha az Egyesült Királyság elfogadja azt a létező megállapodást, amelyet a brit kormány és az unió tárgyalói két év munkájával hoztak tető alá. Maas ismételten leszögezte, hogy az egyezséget nem lehet újratárgyalni. "A megállapodás, mely a britekkel folytatott tárgyalások eredménye, már eleve kompromisszum, különösen Észak-Írország ügyében. Nem jöhet létre szigorúan ellenőrzött határ az Ír Köztársasággal. Nem kockáztathatjuk, hogy az északír konfliktus ismét fellángoljon" - hangsúlyozta a német külügyminiszter.Az Ír Köztársaság és Észak-Írország határa lesz a brit kilépés után az EU és az Egyesült Királyság egyetlen szárazföldi határa. Félő, hogy a szigorúan ellenőrzött határ visszaállítása veszélybe sodorja az ír szigeten évtizedeken át tomboló erőszakot lezáró úgynevezett nagypénteki megállapodást. Ennek elkerülésére a kilépési megállapodásba került egy úgynevezett vészmegoldás, amely a határellenőrzés visszaállításának elkerülése érdekében azt rögzíti, hogy ha a kilépést követő átmeneti időszak végére nem sikerül jobb megoldást kidolgozni, akkor az Egyesült Királyság közös vámterület marad az Európai Unióval, és Észak-Írország az egységes piac szabályozásaihoz is alkalmazkodik. Ez a vészmegoldás viszont a keményvonalas Brexit-párti politikusok számára elfogadhatatlan, mert nem teszi lehetővé, hogy az Egyesült Királyság saját kereskedelempolitikát folytasson. Ezért a brit parlament megsemmisítő többséggel elutasította a megállapodást, majd úgy foglalt állást, hogy a vészmegoldás helyett "alternatív megoldásokat" kell találni, vagyis újra kell nyitni a tárgyalásokat. Ettől viszont az Európai Unió következetesen elzárkózik.

Theresa May brit miniszterelnök szerint az Egyesült Királyság a 2016-os népszavazás döntésének megfelelően kilép az Európai Unióból, és ő elszántan törekszik arra, hogy ez a törvényben meghatározott március végi időpontban történjen meg. May ezzel gyakorlatilag ellentmondott saját külügyminiszterének, aki a minap felvetette a Brexit halasztásának lehetőségét. A konzervatív párti kormányfő a The Sunday Telegraph című konzervatív vasárnapi brit lapban közölt írásában egyenes utalást tesz arra is, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerében foglalt, az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmus (backstop) jelenlegi formájának milyen lehetséges alternatíváit tárja a következő napokban Brüsszel elé.



Az EU-val novemberben aláírt 585 oldalas kilépési megállapodást a londoni alsóház - mindenekelőtt a backstop-mechanizmussal szembeni rendkívüli ellenállás miatt - a múlt hónapban példátlan, 230 fős többséggel elutasította, utána egy módosító indítványt elfogadva felszólította a brit kormányt arra, hogy kezdeményezze az EU-nál a novemberi megállapodással már lezárt kilépési tárgyalások újranyitását, és keressen a jelenlegi backstop-mechanizmus helyett "alternatív megoldásokat".

Theresa May vasárnapi megjelent írásában közli: Sir Graham Brady, az alsóházi tory frakció legbefolyásosabb nem kormányzati tagja, aki az elfogadott módosítót beterjesztette, egyértelművé tette számára, hogy jóllehet az egyik opció valóban más megoldás keresése a backstop-mechanizmus helyett, el tudná fogadni azonban a jelenlegi készenléti megoldás átalakítását is egy olyan módosítással, amely időhatárt szabna a mechanizmus alkalmazhatóságának, vagy lehetővé tenné London egyoldalú kilépését e mechanizmusból.



May e közlése azért különös jelentőségű, mert Brady az alsóházi konzervatív frakció messze legbefolyásosabb testületének, a kormányzati tisztséget nem viselő tory képviselők alkotta 1922 bizottságnak az elnöke. Az 1923 óta létező bizottság, amely onnan kapta nevét, hogy az alapító képviselők az 1922-es parlamenti választásokon kerültek be a londoni parlamentbe, informális, de gyakorlatilag kötelező erejű politikai ajánlásokat fogalmaz meg a kormányzati - ellenzéki időszakokban árnyékkormányzati - tisztséget viselő konzervatív képviselők számára. Theresa May a cikk e részében így valójában azt fedte fel, hogy milyen javaslatokat készül Brüsszel elé tárni a backstop-mechanizmus átalakítására, az 1922 bizottság ajánlásai alapján.



A készenléti megoldást jelenlegi formájában mindenekelőtt a tory frakció keményvonalas Brexit-tábora veti el, mert a mechanizmus alapján az Egyesült Királyság vámuniós viszonyrendszerben maradna az EU-val a Brexit után is, ha nem sikerülne időben olyan kereskedelmi megállapodásra jutni, amely feleslegessé tenné az észak-írországi rendezési folyamat egyik fő vívmányaként hosszú évek óta nem létező fizika ellenőrzés visszaállítását az ír-északír határon.



A cikkben Theresa May alig burkoltan ellentmond saját külügyminiszterének, leszögezve: eltökélt szándéka a Brexit-folyamat végigvitele, mégpedig úgy, hogy a brit EU-tagság a törvényesen is rögzített időpontban, március 29-én szűnjön meg. Jeremy Hunt külügyminiszter a BBC közszolgálati rádiói csütörtöki hírmagazinjában, komoly feltűnést keltve kijelentette: ha a kilépési megállapodást csak a márciusi 29-i Brexit-határidő előtt néhány nappal sikerülne elfogadtatni az alsóházban, akkor szükség lehet a kilépés "bizonyos mértékű" halasztására, mivel további, kritikus jelentőségű tervezeteket is törvénybe kell még iktatni. A Downing Street már aznap cáfolta, hogy napirenden lenne a halasztás, közölve: a kormány változatlanul elkötelezett a kilépési határidő tartása mellett.