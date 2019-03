Brexit: May kész lemondani a tárgyalások következő szakasza előtt

A Downing Street tájékoztatása szerint Theresa May brit miniszterelnök szerdán közölte a kormányzó Konzervatív Párt frakciójával, hogy kész távozni tisztségéből a Brexit-tárgyalások következő - az EU-hoz fűződő jövőbeni kapcsolatokról szóló - szakaszának kezdete előtt.



May szerda délután zárt ajtók mögött tanácskozott az alsóházi tory frakció rendkívül befolyásos szakpolitikai testülete, az úgynevezett 1922 Bizottság tagjaival. A londoni kormányfői hivatal este ismertetett beszámolója szerint a miniszterelnök kijelentette: tudatában van a frakció azon kívánságának, hogy a Brexit-tárgyalások második szakaszában új hozzáállás érvényesüljön, és új vezetés kerüljön a párt élére.



"Nem fogok ennek útjába állni" - fogalmazott hivatalának tájékoztatása szerint a brit miniszterelnök, hozzátéve: kész az általa tervezettnél korábban távozni tisztségéből.



Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy szükségesnek tartja a kilépés feltételrendszeréről szóló, az alsóház által eddig kétszer is nagy többséggel elvetett megállapodás elfogadását és a Brexit-folyamat végigvitelét.