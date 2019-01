Brexit: elutasította a londoni alsóház a kilépés feltételeiről szóló megállapodást

A várakozásoknak megfelelően hatalmas arányban elutasította a londoni alsóház a kedd esti szavazáson a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást.

Az egyezményre 202, a megállapodás ellen 432 képviselő szavazott, vagyis az alsóház 230 fős többséggel vetette el a Brexit-megállapodást.

Ez a modern brit parlamentarizmus történetének legnagyobb arányú kormányzati veresége.

Jeremy Corbyn, a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője azonnal bejelentette, hogy szerdán bizalmatlansági indítványt terjeszt be a kormány ellen.

Theresa May konzervatív párti miniszterelnök közölte, hogy tekintettel a megállapodás elutasításának mértékére, a kormány tárgyalási és szavazási időt biztosít a Munkáspárt bizalmatlansági indítványának.

A román uniós elnökség a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza



A román uniós elnökség higgadtságra int és a 27-ek egységes fellépését szorgalmazza - mondta George Ciamba román európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter kedd este a Mediafax hírügynökségnek arra reagálva, hogy a londoni alsóház hatalmas arányban elutasította a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást. A román uniós elnökség lebonyolításáért felelős miniszter szerint a döntésre számítani lehetett, legfeljebb az elutasításnak a vártnál "rosszabb aránya" keltett meglepetést. Ciamba rámutatott: a következő lépéseket a brit kormánynak és Thereza Maynek kell megtennie. Románia uniós elnökként a 27 uniós tagállam egységének kifejezését szorgalmazza. Ciamba szerint az uniós és nemzeti szintű szabályozás terén is folytatódnak az előkészületek a "legrosszabb forgatókönyv" esetére, de úgy vélekedett: nem kell félelmet kelteni az emberekben, még nem vált bizonyossá, hogy az Egyesült Királyság uniós tagsága megállapodás nélkül fog megszűnni. Emlékeztetett: a brit külügyminiszter azt ígérte, hogy az Egyesült Királyságban élő európai uniós állampolgároknak egy rendezetlen kilépés esetén is ugyanazon jogokat biztosítják, mint amit a Brexit feltételrendszeréről szóló - a londoni alsóház által most elvetett - megállapodás tartalmazott.

Theresa May brit miniszterelnök szerint ha kormánya bizalmat kap, akkor ő egyeztetéseket kezd az alsóházi képviselőkkel arról, hogy mire lenne szükség a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeiről szóló megállapodás elfogadtatásához. Az 585 oldalas dokumentumot kedd este példátlan, 230 fős többséggel utasították el az alsóházi képviselők. Jeremy Corbyn, a Munkáspárt - a legnagyobb brit ellenzéki erő - vezetője a kedd esti voksolás után azonnal bejelentette, hogy szerdán bizalmatlansági indítványt terjeszt be a kormány ellen. Az indítványt még szerdán megvitatják, és este szavaznak is róla az alsóházban. Theresa May a Brexit-megállapodásról tartott kedd esti voksolás után kijelentette: bízik abban, hogy kormánya bizalmat kap, és ezután megkezdi egyeztetéseit az alsóházi képviselőkkel a megállapodásról. A Downing Street szóvivője kedd este jelezte, hogy Maynek nem áll szándékában lemondani.Sajnálatát fejezte ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodás brit alsóházi elutasítása miatt. Juncker közölte: az EU nem akar rendezetlen Brexitet, de kedd este megnőtt ennek a kockázata. Az Európai Bizottság mindazonáltal folytatja a felkészülést a brit kilépésre - jelentette ki. Juncker hangsúlyozta, a decemberben elfogadott brit kiválási megállapodás tisztességes kompromisszum és a lehető legjobb ajánlat az unió részéről, amely a körülményekhez képest a leginkább csökkenti a Brexit által az európai polgárok és vállalkozások számára okozott károkat. "Ez az egyetlen módja annak, hogy biztosítsuk az Egyesült Királyság rendes és szabályos kilépését az Európai Unióból" - fogalmazott. Mint közölte, az Európai Bizottság és különösen Michel Barnier uniós brexit-ügyi főtárgyaló időt és erőt fektetett a megállapodás kialakításába, a tárgyalások során az unió nagyfokú találékonyságot és a rugalmasságot mutatott. "Arra kérem az Egyesült Királyságot, hogy a lehető leghamarabb tisztázza szándékait. Az idő majdnem lejárt" - fogalmazott Juncker. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke ugyancsak a rendezetlen kilépés megemelkedett kockázatára és pozitív megoldás szükségességére figyelmeztetett kedd esti Twitter-üzenetében. "Ha a megállapodás lehetetlen, és senki sem akar megállapodás nélküli kiválást, akkor kinek lesz végül bátorsága, hogy kimondja, mi az egyetlen pozitív megoldás?" - fogalmazott Tusk. Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke üzenete szerint a londoni szavazás eredménye "rossz hír". Aggodalmát fejezte ki az Egyesült Királyságban élő mintegy 3,6 millió uniós állampolgár és a nagyszámú unióban lakó és dolgozó brit állampolgár sorsa miatt. Charles Michel belga kormányfő kijelentette, a belga kormány biztosítja polgárai jogait és megvédi a vállalkozásokat, konkrét lépéseket tesz és készít elő egy bizonytalan időszakra. Az unióban maradó 27 tagország korábban hangsúlyozta, hogy a megállapodás az egyetlen lehetséges forgatókönyv, most a britek feladata, hogy vállalják a választásuk következményeit - emlékeztetett. "A labda most még inkább, mint valaha a brit oldalon pattig" - fogalmazott. Michel emellett alapvető fontosságúnak nevezte az erős gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fenntartását. Mark Rutte holland miniszterelnök sajnálatát fejezte ki, de mint Twitter-üzenetében írta, tiszteletben tartja a szavazás eredményét. Véleménye szerint a megállapodás visszautasítása nem jelent automatikusan rendezetlen kiválást. Mint közölte, Hollandia és az EU továbbra is a jelenlegi megállapodást támogatja, de minden lehetséges forgatókönyvre felkészül. Az Egyesült Királyság feladata eldönteni, hogy melyik utat választja - tette hozzá Rutte.A spanyol kormány sajnálatát fejezte ki a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodás brit alsóházi elutasítása miatt a kedd esti a szavazást követően.

A megállapodás a lehető legjobb, egy nem rendezett kilépés az EU számára negatív, az Egyesült Királyság számára katasztrófa lenne"

- fogalmazott Pedro Sánchez miniszterelnök Twitteren közzétett üzenetében.Mint írta, Spanyolország erre az esetre készenléti intézkedéseken dolgozik, prioritásként kezelve az állampolgárok jogait.

Természetesen nagyon rossz hír, de szembe kell nézni vele"

- nyilatkozta Josep Borrell spanyol külügyminiszter újságíróknak egy madridi gazdasági rendezvényen.A politikus szerint a negatív eredményre lehetett számítani, de arra nem, hogy ilyen nagy lesz a különbség az elutasító és a támogató voksok között. Hozzátette: a brit kormányfőnek három napja van, hogy bemutassa "a B-tervet". A képviselők álláspontja szerinte "elég világos", mivel több mint a kétszer annyian utasították el a javaslatot, mint ahányan támogatták, annak ellenére, hogy ismerik a lehetőségeket és a figyelmeztetéseket. A spanyol kormány múlt pénteken jelentette be, hogy készenléti tervet dolgoz ki arra az esetre, ha Nagy-Britannia végül megállapodás nélkül távozik az Európai Unióból. A várhatóan februárban kormány elé kerülő intézkedéscsomag két fő célja, hogy védje az állampolgárok érdekeit és fenntartsa a kereskedelmi folyamatokat. Előbbivel kapcsolatban például elhangzott, hogy rendelet készül a Spanyolországban élő brit állampolgárok társadalombiztosítási jogosultságának, egészségügyi ellátásának, végzettségeik, titulusaik elismerésének garantálásáról. A kormány emellett hétfőtől elindított egy információs weboldalt is, amelyen a Brexittel kapcsolatos kérdésekről lehet tájékozódni.Varsó új brit javaslatokra vár a Brexit ügyében, miután a londoni alsóház elutasította a kedd esti szavazáson a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást - ebben az értelemben nyilatkoztak a lengyel kormányfő és a külügyminiszter-helyettes. Mateusz Morawiecki kormányfő szerint a megállapodás nélküli Brexit rossz megoldás lenne az Egyesült Királyság számára, valamint az Európai Unió (EU) szempontjából is."Uniós partnereinkkel együtt viszonyulunk majd az ügyben teendő új brit javaslatokhoz" - írta a lengyel miniszterelnök a Twitter közösségi honlapján. "Megteszünk mindent, hogy állampolgáraink és cégeink számára lehető legtöbb kiszámíthatóságot és biztonságot szavatoljunk" - fűzte hozzá.Konrad Szymanski, az EU-ügyekért felelős külügyminiszter-helyettes szerint a brit kormánynak a további cselekvés tervét kellene bemutatnia az elveszített parlamenti szavazás után. "Várunk az új brit javaslotokra" - szögezte le Szymanski a PAP hírügynökségnek nyilatkozva. Mint hozzáfűzte, Varsó együttműködik majd az uniós partnerekkel a leendő brit javaslatokra reagáló "részletes és minél konstruktívabb" állásfoglalás előkészítésében.

Amit a brit alsóház nem akar, azt már tudjuk, ma azonban a legfontosabb az, hogy mit akar"

Theresa May: a megállapodás alternatívája a Brexit-folyamat leállítása vagy a megállapodás nélküli kilépés

Theresa May miniszterelnök beszél a londoni parlamentben 2019. január 15-én, mielőtt az alsóház szavaz a brit európai uniós tagság megszűnésének feltételeiről szóló megállapodásról.

Fotó: MTI

- jelentette ki Szymanski. Leszögezte továbbá: noha a lengyel kormány nem kívánja a megállapodás nélküli Brexitet, "intenzíven készül erre az eshetőségre is".A brit EU-tagság megállapodás nélküli, rendezetlen felszámolása a lehető legrosszabb megoldás - figyelmeztetett Olaf Scholz német alkancellár, pénzügyminiszter hétfőn, miután a brit alsóház elutasította az EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodást. "Ez egy keserű nap Európának" - írta a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa a Twitteren. Hozzátette: "mi felkészültünk, de egy rendezetlen Brexit valamennyi lehetőség közül a legrosszabb, az EU-nak is, de különösen Nagy-Britanniának". A koalíciós társ Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer német hírportálok beszámolói szerint egy berlini pártrendezvényen mondott beszédében kiemelte, hogy van még idő a rendezetlen Brexit elhárításához, és most az a legfontosabb, hogy mindenki "őrizze meg a nyugalmát".Theresa May szerint a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételeit tartalmazó megállapodás elfogadásának csak két alternatívája van: a Brexit-folyamat leállítása vagy a megállapodás nélküli kilépés az Európai Unióból.A brit miniszterelnök a megállapodásról szóló vitát lezáró kedd esti alsóházi felszólalásában kijelentette: lehet úgy dönteni, hogy a Brexit-folyamat "egyszerűen túl nehéz", és a kormány ezért visszavonja a Lisszaboni Szerződés 50. cikkelyének aktiválásáról szóló értesítést, és például újabb népszavazást ír ki az EU-tagságról. Ez azonban csak még inkább megosztaná az országot.Az 50. cikkely szabályozza, és csaknem két évvel ezelőtti aktiválása hivatalosan el is indította a Brexit-folyamatot, amelyre alapesetben - egyéb, közelebbi határidőről szóló megegyezés híján - kétévi tárgyalási időtávlatot határoz meg. Ez március 29-én jár le, és a brit EU-tagság azon a napon akkor is megszűnik, ha addig nem lép életbe az EU-val kötött megállapodás.A meghosszabbításra van mód, ha ehhez az EU-ban maradó 27 tagország egységesen hozzájárul, az aktiválásról szóló bejelentés visszavonása ugyanakkor London szuverén joga.A konzervatív párti kormányfő szerint a Brexit-megállapodás elfogadásának másik lehetséges alternatívája az, hogy az Egyesült Királyság márciusban megállapodás nélkül lép ki az EU-ból, de a brit választók nem erre voksoltak a kilépésről döntő 2016-os népszavazáson.Mindemellett a megállapodás elmaradása a kilépés után tervezett átmeneti időszak elmaradásával is járna, és ebben a helyzetben nem lehetne például viszonossági alapon garantálni az EU-országokban élő brit állampolgárok jogosultságainak további érvényesítését ugyanúgy, ahogy a brit kormány kész garantálni az Egyesült Királyságban élő külföldi EU-állampolgárok jogosultságait - hangsúlyozta Theresa May.A miniszterelnök szerint mindezek alapján csak abban az esetben teljesülne a választók által a kilépésről a 2016-os EU-népszavazáson hozott döntés, ha a parlament elfogadja a kilépés feltételeiről elért megállapodást. Theresa May szerint az alsóház olyan történelmi horderejű döntés előtt áll, amely több nemzedéknyi időre meghatározza az ország jövőjét.Theresa May felszólalása előtt a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn mindazonáltal kijelentette: pártja nem szavazza meg az egyezményt. Corbyn szerint ugyanis a jelenlegi helyzetből csak az előrehozott parlamenti választások kínálhatják a kiutat.May és Corbyn 54 órányi parlamenti vitát zárt le kedd esti felszólalásaival. A megállapodásról szóló vitában több mint kétszáz képviselő szólalt fel.A kilépési megállapodásról a londoni alsóháznak az eredeti menetrend alapján december 11-én kellett volna szavaznia, de Theresa May januárra halasztotta a voksolást, mivel az ír-északír határellenőrzés elkerülésére szolgáló tartalékmegoldás feletti súlyos nézeteltérések miatt reménytelen lett volna a Brexit-egyezmény elfogadtatása.