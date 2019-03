Brexit - Theresa May utalást tett arra, hogy a héten újabb szavazás lehet a megállapodásról

Theresa May brit miniszterelnök utalást tett arra szerdán, hogy a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről az Európai Unióval novemberben elért, a londoni alsóház által azonban eddig kétszer is nagy többséggel elutasított megállapodást a kormány a héten ismét az alsóház elé terjesztheti vitára és szavazásra.



A képviselői kérdések és azonnali miniszterelnöki válaszok szokásos szerda délutáni alsóházi órájában egy kormánypárti képviselő felrótta, hogy jóllehet May az elmúlt hónapokban "száznál is többször" megígérte a kilépés pénteken lejáró eredeti határidejének betartását, az utolsó pillanatban mégis a Brexit elhalasztását kérte az EU-tól.



Válaszában Theresa May kijelentette: a kormány garantálni tudja a Brexit végrehajtását, abban az esetben, ha a kérdező képviselő és kollégái "ezen a héten" támogatják a kilépési feltételeket tartalmazó megállapodást.