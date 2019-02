Brexit - Theresa May: jogilag kötelező erejű módosításokra van szükség a Brexit-megállapodásban

Theresa May szerint London változatlan célja jogilag kötelező erejű módosítások elérése a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét tartalmazó megállapodásban, annak érdekében, hogy az egyezményt a londoni parlament elfogadhassa.



A konzervatív párti brit miniszterelnök csütörtökön Brüsszelben tárgyalt Jean-Claude Junckerrel, az Európai Bizottság elnökével egy olyan megoldási lehetőségről, amely garantálja, hogy az Egyesült Királyság - May londoni hivatalának szóhasználatával - "nem ragad bele" végleg az ír-északír határ újbóli fizikai ellenőrzésének elkerülésére kidolgozott készenléti mechanizmusba (backstop).



A megbeszélés után a BBC televíziónak nyilatkozva May kijelentette: a kilépési megállapodás részét képező backstop-megoldás módosítását nem lesz könnyű elérni, de ha sikerül, az stabil többséget teremthet a brit parlamentben a Brexit-egyezmény elfogadásához.



Juncker a tárgyalás után, Brüsszelben és Londonban egyaránt kiadott közös nyilatkozatban mindazonáltal leszögezte, hogy az EU-ban maradó 27 ország nem hajlandó újranyitni a Brexit-megállapodást, amely az Európai Unió és az Egyesült Királyság között létrejött, "gondosan kiegyensúlyozott kompromisszumok" eredménye, és amelynek elérése érdekében mindkét fél már eddig is jelentős engedményeket tett.



Az Európai Bizottság elnöke ugyanakkor kifejezte készségét a Brexit-megállapodáshoz kapcsolódó, a jövőbeni kapcsolatrendszert egyelőre vázlatosan körvonalazó politikai deklaráció kiegészítésére, de felhívta a figyelmet arra, hogy ehhez is az unióban maradó 27-ek és az Európai Parlament jóváhagyására van szükség.



Theresa May a csütörtöki brüsszeli tárgyalás utáni BBC-interjúban azonban kijelentette: teljesíteni fogja a brit választók által a kilépésről hozott döntést, "mégpedig időben" - vagyis a törvényben meghatározott március 29-i határnapon -, és a következő napokban további "kemény tárgyalásokat" folytat ennek érdekében.



A londoni alsóház - mindenekelőtt a backstop-mechanizmus miatt - a múlt hónapban példátlan, 230 fős többséggel elutasította az EU-val novemberben elért 585 oldalas kilépési megállapodást. A kormányzó Konzervatív Párt alsóházi frakciójának keményvonalas Brexit-tábora és a kisebbségi tory kormány külső támogatója, a nem kevésbé EU-szkeptikus irányvonalú Demokratikus Unionista Párt (DUP) - a legnagyobb északír protestánst britpárti erő - attól tart ugyanis, hogy a backstop-megoldás, ha életbe léptetése szükségessé válik, akár végérvényesen vámuniós viszonyrendszerben tarthatja az Egyesült Királyságot az EU-val.



A londoni alsóház a kilépési megállapodás elutasítása után, egy módosító indítványt elfogadva felszólította a brit kormányt arra, hogy kezdeményezze az EU-nál a Brexit-megállapodással már lezárt kilépési tárgyalások újranyitását, és keressen a jelenlegi backstop-mechanizmus helyett "alternatív megoldásokat".



Theresa May a csütörtöki BBC-interjúban elmondta: panaszt emelt Donald Tusknál, az Európai Tanács elnökénél az általa előző nap használt kifejezésekért.



Tusk szerdán, Leo Varadkar ír miniszterelnökkel tartott közös sajtótájékoztatóján kijelentette: azon tanakodik, hogy miként festhet a pokolban az a hely, amelyet külön azok számára tartanak fenn, akik úgy kampányoltak a Brexit mellett, hogy még csak vázlatos terveik sem voltak a kilépés biztonságos kivitelezésére.



A brit kormányfő közölte: elmondta Tusknak, hogy ez a nyelvezet "nem túl hasznos", és komoly visszatetszést keltett az Egyesült Királyságban. "Megmondtam neki, hogy mindkettőnknek a szoros jövőbeni kapcsolatokon kell dolgoznunk, és neki is erre kellene összpontosítania figyelmét" - tette hozzá.