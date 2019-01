Brexit - Január utolsó hetében szavaz az alsóház a kormány új Brexit-tervéről

Január utolsó hetében szavaz a londoni alsóház arról a javaslattervről, amelyet a konzervatív párti brit kormány állít össze a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további menetéről. A legfrissebb felmérések szerint azonban már jelentős többségben vannak a konzervatív választókörzetekben is azok, akik inkább újabb népszavazást szeretnének a Brexit ügyében kialakult patthelyzet feloldására.



Az alsóház a héten a modern brit parlamentarizmus történetében példátlan, 230 fős többséggel elutasította a Brexit feltételrendszeréről az EU-val novemberben elért 585 oldalas megállapodást.



Theresa May miniszterelnöknek a megállapodás alsóházi tárgyalási folyamata közben - a kormány szándékai ellenére - elfogadott törvénymódosítás alapján három ülésnapon belül, vagyis hétfőig kell a ház elé terjesztenie a kormány új javaslatait arról, hogy a Brexit-folyamat milyen irányt vegyen.



May már a megállapodás elutasítása után bejelentette, hogy jövő hétfőn ismerteti a parlamentben a kormány álláspontját a továbbiakról. A Downing Street csütörtökön közölte, hogy az új kormányzati javaslatcsomagot az alsóház január 29-én tárgyalja és aznap szavaz is róla.



Theresa May kormánya szerda este megnyerte a legnagyobb ellenzéki erő, a Munkáspárt vezetője, Jeremy Corbyn által kezdeményezett bizalmi szavazást, és May a szavazás után azonnal bejelentette, hogy mielőtt előterjesztené hétfőn új javaslatait, egyeztetésre hívja az ellenzéki pártok vezetőit a Brexit-folyamat további irányáról.



A konzultációk már szerda éjjel megkezdődtek, és csütörtökön folytatódtak, ám Jeremy Corbyn visszautasította a részvételt, mondván: a tárgyalások feltétele a Munkáspárt részéről az, hogy Theresa May egyértelműen zárja ki a megállapodás nélküli Brexit lehetőségét.



Corbyn csütörtökön, a dél-angliai Hastings városában mondott beszédében megerősítette ezt az álláspontját. Kijelentette: azzal, hogy továbbra is a lehetőségek között hagyja a megállapodás nélküli kilépést az EU-ból, Theresa May valójában zsarolással próbál újabb kísérletet tenni arra, hogy elfogadtassa a képviselőkkel a Brexit feltételeiről kötött, "elfuserált alkuját".



A Munkáspárt vezetője szerint a Brexit ügyében kialakult patthelyzetből az új parlamenti választások kiírása kínálná a legjobb kiutat.



A csütörtökön ismertetett legfrissebb felmérések és elemzések szerint ugyanakkor többségben vannak azok, akik szerint e patthelyzet megoldására új EU-népszavazást kellene kiírni, és ha ez megtörténne, ugyancsak többségben lennének a bennmaradásra voksolók.



A FocalData piackutató cég a legnagyobb brit közvélemény-kutató csoport, a YouGov legutóbbi vizsgálatainak elemzése alapján kimutatta, hogy még a konzervatív képviseletű brit választókörzetek több mint 90 százalékában - köztük az új referendum gondolatát mereven elutasító Theresa May választókörzetében is - többségben vannak azok, akik szerint újabb népszavazást kell kiírni.



A FocalData elemzése szerint - amely a Best for Britain népszavazáspárti kampánycsoport számára készült - azon 317 nagy-britanniai választókörzetből, amelyeket konzervatív párti törvényhozók képviselnek az alsóházban, 290-ben vannak többségben azok, akik szerint a választóknak kellene kimondaniuk a végső szót a Brexitről.



A kutatás szerint 166 körzetben meghaladja az 55 százalékot, 44-ben a 60 százalékot az új referendum pártolóinak aránya.



Az újabb népszavazást a legnagyobb arányban két londoni kerület, Chelsea és Fulham összevont választókörzetében támogatják: e konzervatív képviseletű körzetben a választók 73 százaléka mondta azt, hogy referendummal kell feloldani a Brexit ügyében kialakult patthelyzetet.



Theresa May miniszterelnök Berkshire megyei választókörzetében a szavazásra jogosultak 59,5 százaléka, a keményvonalas tory Brexit-tábor frontembere, Boris Johnson volt külügyminiszter nyugat-londoni választókerületében 61,4 százalék szeretne újabb népszavazást.



Csütörtökön, a felmérés eredményének ismertetésével egy időben a kormányzó Konzervatív Párt több alsóházi képviselője és tagja Right to Vote néven kampányt indított az újabb referendumért. Az elnevezés szavazati jogot jelent, de értelmezhető olyan kifejezésként is, hogy helyénvaló lenne a szavazás.



A YouGov ugyancsak csütörtökön ismertetett, 1070 fős választói minta bevonásával elvégzett új felmérése szerint ha újabb referendumot írnának ki, országos átlagban a választók 56 százaléka szavazna arra, hogy az Egyesült Királyság maradjon az Európai Unió tagja.



A brit EU-tagságról 2016 júniusában tartott népszavazáson a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe.