Brexit - Holland miniszterelnök: ha az új brit miniszterelnök újabb halasztást kér, meg is kell indokolnia

A holland miniszterelnök szerint az új brit kormányfőnek nyomós indokokat is be kellene mutatnia, ha a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) további halasztását kéri az Európai Uniótól.



Mark Rutte a BBC brit közszolgálati rádió csütörtöki hírműsorának nyilatkozva kijelentette: egy ilyen kérés mérlegeléséhez az Európai Uniónak tudnia kell, hogy az új brit miniszterelnök a halasztást például parlamenti választások vagy egy újabb népszavazás kiírása céljából kéri-e, vagy esetleg hajlandó módosítani a jelenlegi brit kormány által átléphetetlennek nyilvánított, "vörössel meghúzott" határvonalakat.



Rutte szerint azonban ha csak arról lenne szó, hogy "újból megtegyük az eddig is megtett köröket", akkor semmi értelme nem lenne az október 31-i Brexit-határidő újabb halasztásának.



Az eredeti menetrend alapján a brit EU-tagság március 29-én szűnt volna meg.



A Brexit feltételrendszerét rögzítő, az unióval novemberben elért megállapodást azonban a londoni alsóház egymás után háromszor elutasította, ezért Theresa May távozó miniszterelnök kétszer is kezdeményezte az EU-nál a Brexit-határidő halasztását.



Az első haladék a Brexit-megállapodás elfogadása esetén május 22-ig, további elutasítása esetén április 12-ig szólt, de az utóbbi időpont megállapodás nélküli, rendezetlen kilépést jelentett volna azon a napon.



Mivel a Brexit-megállapodást a második, áprilisi határidőre sem sikerült elfogadtatni, Theresa May újabb halasztást kért, és az EU ennek nyomán döntött az október 31-ig tartó, jelenleg is érvényes haladékról.



May elsősorban éppen a Brexit-megállapodás elfogadtatásának kudarca miatt jelentette be, hogy távozik a kormányzó Konzervatív Párt éléről és így a kormányfői posztról is, de utódja július végére várható megválasztásáig mindkét tisztséget ügyvezető minőségben ellátja.



A legesélyesebbnek tartott utódjelölt, Boris Johnson volt külügyminiszter kampányindító beszédében kijelentette: ha ő lesz a Konzervatív Párt új vezetője és így az új brit miniszterelnök, az Egyesült Királyság október 31-én mindenképpen kilép az Európai Unióból, akár sikerül elfogadtatni addig a Brexit-megállapodást a brit parlamentben, akár nem.



Későbbi nyilatkozataiban mindazonáltal árnyalta álláspontját, kijelentve: az ő célja sem a rendezetlen kilépés, de a megállapodás nélküli Brexit lehetőségének fenntartása "életfontosságú eleme" az EU-val folytatandó tárgyalásoknak egy olyan megállapodásról, amelyre Nagy-Britanniának valójában szüksége van. Az Európai Unió azonban már többször jelezte, hogy nem lehetséges a Brexit feltételrendszerét rögzítő megállapodás újratárgyalása.



Mark Rutte a csütörtöki BBC-interjúban ezt megerősítette, határozott nemmel válaszolva arra a kérdésre, hogy lehetséges-e az új miniszterelnök számára a Brexit-megállapodás újratárgyalása.



A holland miniszterelnök hozzátette: arra van lehetőség, hogy a Brexit-megállapodáshoz kapcsolódó, a jövőbeni kétoldalú kapcsolatrendszert egyelőre vázlatosan körvonalazó politikai nyilatkozatot London és az EU együtt "újból átnézze".



Rutte szerint e politikai deklaráció módosítására még van mód, de ehhez is arra lenne szükség, hogy az új brit miniszterelnök jelezze, milyen változtatásokra hajlandó a jelenlegi brit álláspontokban.



Hozzátette: akár rendezett, akár megállapodás nélküli Brexit lesz, Nagy-Britannia veszít globális súlyából, mivel "a birodalom már megszűnt", és az ország nem elég nagy ahhoz, hogy az EU tagjaként jelenleg élvezett globális befolyását egyedül megőrizhesse.