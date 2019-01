BREXIT - A brit hadsereg elkezdte felhalmozni készleteit

A Sky News brit hírtelevízió szombati értesülése szerint élelmiszer, üzemanyag, alkatrészek és hadianyag előzetes készletezésébe kezdett a brit hadsereg, arra az esetre, ha a brit EU-tagság megállapodás nélküli megszűnése esetén fennakadások keletkeznének az importban.



A név nélkül nyilatkozó forrásokat idéző beszámoló szerint a Falkland-szigeteken, Cipruson és Gibraltáron, illetve Nagy-Britanniában működő támaszpontokon gyűjtik a hivatalosan "előbeszerzésnek" nevezett program keretében vásárolt készleteket.



Az értesülés szerint a hadvezetés eddig 23 millió fontot (8,5 milliárd forintot) fordított e beszerzésekre.



A brit védelmi minisztérium szóvivője a Sky News érdeklődésére csak annyit közölt, hogy a tárca gyakorlatszerűen folytat készenléti tervezést, és teljesen helyénvaló, hogy a kormány számos forgatókönyv figyelembe vételével biztosítja a fegyveres erők felkészültségét és ellátottságát az EU-tagság megszűnése utáni időszakra.



A szóvivő annyit elismert, hogy az "előbeszerzési program" keretében a minisztérium "korlátozott mennyiségű általános ellátmányt" vásárolt a működőképesség fenntartása érdekében arra az esetre, ha fennakadások támadnának a beszerzési láncolatban.



A brit kormány már néhány héttel ezelőtt bejelentette, hogy kompkapacitásokat bérelt arra az esetre, ha nem lépne érvénybe a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás, és emiatt fennakadások keletkeznének az általános nagy-britanniai áruellátásban.



A közlekedési minisztérium 107,7 millió font (39 milliárd forint) értékben a francia Brittany Ferries, a dán DFDS és a brit Seaborne Freight hajózási társaságokkal kötött szerződést havi félmillió tonna pótlólagos kapacitás biztosítására. Ez heti négyezer kamion szállítására elegendő pótkapacitást jelent.



A cél az, hogy ha a megállapodás nélküli Brexit miatt a legnagyobb brit kompkikötőben, a délkelet-angliai Doverben fennakadások támadnának, legyen készenlétben elegendő kapacitás a forgalom átirányítására más nagy-britanniai kikötőkbe.



A patinás University College London (UCL) egyetem által a brit közlekedési minisztérium számára összeállított bizalmas hatásvizsgálati jelentés szerint - amely a minap eljutott a Financial Times című londoni üzleti napilaphoz - járművenként mindössze 70 másodpercnyi átlagos vámvizsgálati idő is akkora torlódást okozna a Doverbe, illetve a szemközti Calais kikötőjébe vezető utakon, hogy egy-egy kamion akár hat napot is várhat az átjutásra.

Doverben évente 2,5 millió kamion fordul meg.