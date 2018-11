Brazília visszavonta a korábbi kormány ajánlatát az ENSZ-klímacsúcs megrendezésére

Brazília visszavonta a korábbi kormányajánlatát, hogy helyszínt biztosít jövőre az ENSZ 25. Klímakonferenciájának (COP25). A brazil külügyminisztérium ezzel kapcsolatos közleményében költségvetési nehézségekre és a megválasztott brazil elnök, Jair Bolsonaro számára történő "hatalomátadás folyamatára" hivatkozott.



Bolsonarót január 1-jén iktatják be tisztségébe.



A COP25 megrendezésére a leköszönő brazil elnök, Michel Temer kormánya tett ajánlatot az ENSZ 2017-es Klímakonferenciáján, amelyet a németországi Bonnban tartottak.



Bolsonaro az elnökválasztási kampány során azzal fenyegetőzött, hogy kilépteti országát a párizsi klímamegállapodásból, végül visszakozott, majd tagadta, hogy Brazília felmondja az egyezményt, amelyet azonban továbbra is bírált, mivel - véleménye szerint - veszélyezteti a nemzeti szuverenitást.



A megválasztott brazil elnök leendő külügyminisztere, Ernesto Araújo a Gazeta do Povo brazil hetilapban kedden közzétett cikkben pedig harcot hirdetett egyebek között az "éghajlatváltozással kapcsolatos rémhírterjesztéssel" szemben.



Araújó korábban csodálatát fejezte ki a párizsi klímamegállapodást 2017 júniusában felmondó Donald Trump amerikai elnök iránt, akit "a nyugati civilizáció, annak keresztény hite és nemzeti hagyományai megmentőjének" nevezett.



John Bolton, Trump nemzetbiztonsági tanácsadója "történelmi lehetőségnek" minősítette Bolsonaro megválasztását a Fehér Házban tartott sajtótájékoztatóján, két nappal tervezett brazíliai látogatása előtt.



A Fehér Ház egy neve elhallgatását kérő forrása azt közölte: Bolton és Bolsonaro egyebek között megvitatják egy lehetséges regionális stratégia kialakítását annak érdekében, hogy "felvegyék a harcot Kína politikai és gazdasági befolyásával Latin-Amerikában".