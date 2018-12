Börtönbe zárná az ügyész Trump volt ügyvédjét

A New York-i bírósághoz benyújtott beadványban a vádhatóság képviselője elismerte ugyan, hogy Michael Cohen együttműködött a Robert Mueller vezette különleges bizottsággal és - ahogyan a beadványban olvasható - "hasznos" információkkal segítette a vizsgálatokat az oroszok befolyásolási kísérleteiről a 2016-os amerikai elnökválasztás idején, de "kiadós" börtönbüntetést kért a volt ügyvédre.



Az ügyész részletesen felsorolta a Cohen által elkövetett bűncselekményeket, köztük az adó-, és banki csalást, egy pornószínésznőnek eszközölt pénzátutalást Donald Trump nevében, és a hatóság félrevezetését. Az ügyész 51 hónaptól 63 hónapig terjedő börtönbüntetést kért kiszabni a vádlottra.



Cohen már augusztusban elismerte bűnösségét, azt is, hogy hamis vallomásával félrevezette a kongresszusi vizsgáló bizottságokat, és enyhébb büntetés reményében együttműködött a Mueller vezette bizottsággal. A bizottság nyomozóinak a többi között kisebbíteni igyekezett a szerepét egy Moszkvában felépítendő Trump-toronyról szóló tárgyalásokon, és azt állította, hogy a kongresszusi bizottságok előtti meghallgatását megelőzően konzultált a Fehér Házzal.



Az ügyészi beadvány szerint 2015 novemberében egy orosz állampolgár megkereste Cohent és azt javasolta, hogy hozzon össze egy találkozót Donald Trump és Vlagyimir Putyin orosz elnök között, amely elősegíthetné a moszkvai Trump-torony ügyét. Az orosz állampolgár - az ügyészség beadványa szerint - állítólag azt mondta Cohennak, hogy egy ilyen találkozónak "fantasztikus hatása" lenne "politikai és üzleti szempontból egyaránt". Cohen ezt a javaslatot nem vette figyelembe, mert más jellegű orosz kapcsolatai voltak.



Michael Cohen ügyvédje a Mueller-bizottsággal történt együttműködésre hivatkozva kérelmezte a várható büntetés enyhítését, a börtönbüntetés elengedését. A New York-i ügyészség azonban nem fogadta el a kérést. Álláspontjuk szerint Cohen cselekedeteit "személyes kapzsiság" motiválta, és mint megállapították, a volt ügyvéd "többször felhasználta hatalmát és befolyását csalárd célokra".



Pénteken este a Mueller-bizottság nyilvánosságra hozott Paul Manafortra, Donald Trump elnökválasztási kampányának első menedzserére vonatkozó információkat is. Ezek szerint Manafort "érzékelhetően több alkalommal is hazudott", a többi között egy orosz hírszerzői kapcsolatokkal rendelkező politikai konzultánssal folytatott megbeszéléseiről és a Trump-kormányzat tisztségviselőivel fenntartott kapcsolatairól, amelyeket még azután is ápolt, hogy 2017-ben vádat emeltek ellene. A Mueller-bizottság szerint Manafort nem mondott igazat a Konsztantyin Kilimnik feltételezett orosz hírszerzői kapcsolatokkal rendelkező ukrán állampolgárral fenntartott viszonyáról sem.



Manafort ügyvédje nem kommentálta a nyilvánosságra került dokumentumokat.



Donald Trump pénteken este Twitter-bejegyzésében a Cohenra kért börtönbüntetésről és a nyilvánosságra került dokumentumokról azt írta: "teljes egészében tisztázza az elnököt. Köszönet érte".