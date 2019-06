Bolsonaro visszavonta a fegyvertartás szabályait lazító rendeletét

A rendelet, amely több millió brazil állampolgárnak tette lehetővé, hogy nyilvánosan fegyvert viselhessen, komoly ellenállásba ütközött a brazil szenátusban. A törvényhozás felsőháza amellett foglalt állást, hogy a fegyvertartás szabályait inkább törvényi formában kellene szabályozni, s ezért már a múlt héten az elnöki rendelet hatályon kívül helyezésére szavazott.



A szabályozás azonban jogi szempontból is aggályos volt. A brazil legfelsőbb bíróság szerdára kitűzött tárgyalásán vizsgálta volna meg a rendelet alkotmányosságát.



Az elnök májusban írta alá a rendeletet, amely a többi között politikusoknak, földműveseknek, teherautósofőröknek, vadászoknak, és sportlövőknek engedte volna meg a nyilvános fegyverviselést.



Bolsonaro a heves bírálatok nyomán azonban már május végén visszakozni kényszerült a fegyvertartás szabályainak korábbi lazítása terén. Akkor egy új rendelettel szigorította, illetve visszavonta egyes korábbi rendelkezéseit.



Bolsonaro a tavalyi választási kampánya során ígéretet tett a fegyvertartás szabályainak lazítására. Azzal érvelt, hogy ha "jó állampolgárok" kezébe fegyver kerül, úgy megfékezhető a latin-amerikai államot sújtó erőszak és bűnözés. Az elképzelés bírálói szerint ennek éppen az ellenkezője következhet be, vagyis több fegyver csak még több erőszakhoz fog vezetni.



Az év elején, hivatalba lépése után két héttel már lazított is a fegyverhez jutás feltételein. Eltörölte azt a követelményt, hogy aki fegyverhez akar jutni, annak a szövetségi rendőrségen igazolnia kellett, miért van szüksége lőfegyverre. A pszichológiai vizsgálat és fegyverhasználati képzés azonban továbbra is kötelező, ha valaki fegyvert akar vásárolni. A rendelete alapján egy ember összesen négy lőfegyvert tarthat otthonában vagy a munkahelyén.



Május elején aztán ismét lazította a fegyver- és lőszervásárlás szabályait azzal, hogy megnyitotta a brazil piacot az importfegyverek előtt. Addig ugyanis Brazíliában nem lehetett olyan külföldi fegyvert forgalomba hozni, amilyenhez hasonlót az országban is gyártanak. Emellett az elnöki rendelet jelentősen megemelte a vásárolható lőszerek számát is. Addig fegyvertartók évente legfeljebb 50 lőszert vásárolhattak. Ezt Bolsonaro ötezerre emelte. A nagy kaliberű és automata fegyverekhez, amelyeket csak a rendfenntartó erők tagjai használhatnak, ezer lőszer vehető.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)