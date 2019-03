Bocsánatkérést követel a mexikói elnök a pápától és a spanyol királytól a spanyol hódításért

Levélben követelt bocsánatkérést a pápától és a spanyol királytól Mexikó köztársasági elnöke, Andrés Manuel López Obrador azokért a bűncselekményekért, amelyeket a spanyol hódítók követtek el az ország 16. századi meghódításakor.



A mexikói államfő a Twitterren hétfőn nyilvánosságra hozott videoüzenetében a spanyol hódítást inváziónak minősítette. A felvételen, amely akkor készült, amikor a baloldali vezető a mexikói Tabasco államban lévő ősi maja romvárost, Comacalcót felkereste, elmondta, hogy levélben fordult VI. Fülöp spanyol királyhoz és Ferenc pápához. Ebben követelte tőlük, hogy ismerjék el a spanyol hódítás idején elkövetett bűncselekményeket és kérjenek bocsánatot az őslakosoktól.



A politikus reményét fejezte ki, hogy 2021 lesz az az év, amikor megtörténik a "történelmi megbékélés". Mexikóban abban az évben emlékeznek meg három fontos évfordulóról. 500 éve lesz, hogy elesett a spanyol hódítók támadásában Tenocstitlan, az Azték birodalom fővárosa, amelyet 1321-ben alapították. Mexikó pedig 1821-ben nyilvánította ki függetlenségét, elszakadását Spanyolországtól.



Lopez Obrador azt mondta, itt az ideje a megbékélésnek. Előtte azonban bocsánatot kell kérni - tette hozzá. Azt is mondta, hogy a bocsánatkérésért viszonzásul Mexikó is bocsánatot kér majd az őslakosoktól az ellenük elkövetett bűnökért.



A spanyol kormány egy nyilatkozatban, amelyben elutasította a levélben írottakat, megtagadta a bocsánatkérést, úgy véli ugyanis, hogy a spanyolok ötszáz évvel ezelőtti cselekedeteit nem lehet a jelen feltételei szerint elítélni.



Madrid egyben azt is csalódottan vette tudomásul, hogy a levelet nyilvánosságra hozták. A nyilatkozat szerint az üzenetet március elsején kapta meg a spanyol kormány.