Bírósági tárgyalás közben halt meg a volt egyiptomi államfő

Rosszul lett és meghalt hétfőn Mohamed Murszi megbuktatott egyiptomi államfő egy bírósági tárgyalás közben - jelentette az egyiptomi állami televízió.



A jelentés szerint a 67 éves Murszi éppen egy meghallgatáson vett részt Kairóban az ellene kémkedési vádakkal indított bírósági eljárás keretében, amikor elájult, majd rövid időn belül meghalt. Az egyiptomi főügyész közlése szerint a volt elnök kórházba szállítás közben vesztette életét. Hozzátette: az elhunyt testén friss sérülésnek nem voltak látható jelei. Az ügyész elrendelte a bírósági kamerák lefoglalását, és kihallgatnak mindenkit, aki jelen volt Murszi rosszulléténél.



Bírósági források szerint percekkel a halála előtt a meghallgatáson arról beszélt, hogy "számos olyan titok" birtokában van, amelyek felfedése akár a szabadulását is biztosíthatná, mégsem mondhatja el ezeket, mert az ártana Egyiptom nemzetbiztonságának.



Murszi fia, Ahmed is megerősítette apja halálhírét a Facebookon.



A 2012-ben hatalomra lépő Mohamed Murszi, a Muzulmán Testvériség egyik volt vezetője, Egyiptom demokratikusan megválasztott elnöke ellen hatalmas tömegek tüntettek, majd a hadsereg - Abdel-Fattáh esz-Szíszi akkori védelmi miniszter vezetésével - 2013-ban el is távolította őt tisztségéből, mert azzal vádolták, hogy támogatja az iszlamista mozgalmakat, elsősorban az azóta betiltott Muzulmán Testvériséget. Szíszit azután elnökké választották, és erős kézzel leszámolt az iszlamistákkal és más ellenfeleivel. A Muzulmán Testvériséget terrorszervezetnek nyilvánították, és 2013 óta több tízezer embert vettek őrizetbe.



A volt elnök azóta börtönben volt, és több perben elítélték. Húszéves börtönbüntetését töltötte erőszakra való felbujtásért: az ítélet szerint Murszi erőszakos összecsapásokra buzdította híveit az ellene tüntető tömeggel szemben 2012 végén. A megbuktatott államfőre emellett egy 25 éves börtönbüntetést is kiszabtak bizalmas dokumentumok kiszivárogtatása miatt Katarnak.



Mohamed Szudan, a Muzulmán Testvériség egyik londoni vezetője úgy vélte: Murszi halála "előre kitervelt gyilkosság" volt, mert az egykori elnöktől megtagadták a gyógyszereket és a látogatásokat, és alig lehetett bármit tudni egészségi állapotáról.



A Muzulmán Testvériség a honlapján megjelent közleményében "kész gyilkosságnak" nevezte Murszi halálát, és arra szólította fel az egyiptomiakat, hogy tömegesen vegyenek részt a volt államfő temetésén. A szervezet arra is biztatta az embereket, hogy világszerte tartsanak megmozdulásokat Egyiptom nagykövetségeinél.



Murszit a dél-kairói Tora börtön egy különleges szárnyában őrizték, ahol jogvédők szerint a fogva tartási körülmények messze elmaradtak az egyiptomi és nemzetközi standardoktól.



A Human Rights Watch (HRW) nemzetközi jogvédő szervezet közel-keleti igazgatója szerint "rettenetes" Murszi halála, ugyanakkor erre "teljes mértékben számítani lehetett". Sarah Leah Whitson egy Twitter-üzenetben bírálta az egyiptomi kormányt amiatt, hogy megtagadta a volt elnöktől a megfelelő gyógykezelést és a családtagjai látogatását.



A HRW 2017-ben azt írta egy jelentésében, hogy feltehetően romlott Murszi egészségi állapota a fogva tartási körülmények miatt. A jogvédő szervezet Murszi családjától úgy értesült, hogy a volt elnök 2017 júniusában kétszer is elájult, és egy alkalommal diabéteszes kómába esett.



Tamím bin Hamad ász-Száni sejk katari emír "mély szomorúságának" adott hangot Murszi halála után, és részvétét fejezte ki családjának és az egyiptomi népnek. Doha a Muzulmán Testvériség egyik legfőbb támogatója.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)