Bírálta a német kormány gazdaságpolitikáját a Bölcsek Tanácsa elnöke

Bírálta a német kormány 2030-ig szóló gazdaságpolitikai tervezetét, a német gazdaság állapotát a kormány számára évente jelentésben értékelő "Bölcsek Tanácsának" elnöke, Christoph Schmidt a dpa hírügynökségnek adott interjújában.



Az RWI gazdaságkutató intézet (RWI-Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung) elnöke Christoph Schmidt a hírügynökségnek adott interjúban kijelentette: "helytelennek tartom azt az illúziót kelteni, mintha egy nemzetgazdaságot központilag és felülről ugyanúgy lehetne hierarchikus szervezetként irányítani mint egy nagyvállalatot". Hozzátette: "ha a miniszter előre kikérte volna a véleményemet én eltanácsoltam volna a tervezet megírásától" - mondta.



Peter Altmaier német szövetségi gazdasági miniszter az idén februárban mutatta be a kormány 2030-ig szóló gazdasági stratégiájának tervezetét. Az elképzelést számos szakmai szervezet és iparszövetség bírálta, mivel a miniszter az állam aktív szerepvállalásának növelését szorgalmazza az iparpolitikai irányításban az egyre élesedő nemzetközi technológiai verseny miatt. Sőt, egyes esetekben még határozott idejű közvetlen állami beavatkozást is szükségesnek tart a vállalatok irányításába.



A miniszter szerint az állam aktívabb szerepvállalására azért lesz szükség, mert Németország és Európa egyre nagyobb lemaradásban van a jövő technológiái, például a mesterséges intelligencia, az autonóm járművek, valamint az elektromos autókhoz szükséges akkumulátorok fejlesztésében az erős amerikai és ázsiai konkurencia mögött. Peter Altmaier ezért "új nemzeti és európai éllovasok" létrehozását tartja szükségesnek az Airbus mintájára.



Christoph Schmidt viszont tévesnek tartja Peter Altmaier nézeteit. "Újra és újra azt kell hallanunk, hogy Németországnak korábban nem volt iparfejlesztési stratégiája" - mondta. "Ez óriási tévedés. Teljesen világos és egyértelmű iparfejlesztési és innovációs stratégiát folytatunk már hosszú évek óta" - szögezte le, hozzátéve: "először is, teljesen egyértelmű stratégiánk volt és van a piaci fölény korlátozására és a szabad verseny ösztönzésére, ami végső soron az innovációt segíti elő. Másrészt innovációs politikánkat is csak irigyelhetik mások, hiszen rendkívül pragmatikusan alkalmazzuk az alapkutatásoktól kezdve az alkalmazott ipari eljárásokig bezárólag".



Ezeket a rendkívül jó innovációs alapokat kellene továbbfejleszteni és finomítani ahelyett, hogy a francia példát követve egyes kiemelt ágazatokra és nagyvállalatokra koncentrálva, mesterséges ágazati éllovasok létesítésével teljesen új alapokra helyeznék át az egész gazdaságpolitikát - mondta Christoph Schmidt. Szerinte nem ez lenne a megfelelő út a nemzetgazdaságuk számára.



A "Bölcsek Tanácsa" (Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung) törvényben rögzített feladata jelentésben értékelni a német kormány számára a gazdaság állapotát. Az ország öt legrangosabb gazdaságkutató intézetének vezetőiből álló testület rendszerint minden év novemberében nyújtja be jelentését a kormány számára. A kabinet pedig válaszként nyolc héten belül készíti el állásfoglalását saját éves gazdasági értékelésében. A kabinet eseti megbízásokat is adhat a Böcsek Tanácsának az aktuális helyzet értékelésére.