Berlin csak egy európai megoldás keretében hajlandó befogadni embereket a Máltánál veszteglő hajókról

Németország csak egy közös, európai uniós megoldás keretében hajlandó befogadni embereket azokról a német civil szervezetek által üzemeltetett mentőhajókról, amelyek Málta partjainál vesztegelnek, a fedélzetükön menedékkérőkkel - hangsúlyozták hétfőn Berlinben német kormányzati illetékesek.



A kormány a hét végén is folytatta az igen intenzív egyeztetéseket EU-s partnereivel, és továbbra is hajlandó részt venni a két hajó által a Földközi-tengerből kimentett emberek befogadásában, de csak egy európai megoldás keretében - mondta Christopher Burger, a külügyminisztérium szóvivője.



Ezt a megoldást az Európai Bizottságnak kell "koordinálnia" - tette hozzá Steffen Seibert, a kormány és Angela Merkel kancellár szóvivője. Aláhúzta, hogy Berlin üdvözli és támogatja Brüsszel ez irányú törekvéseit, így azt is, hogy a tagállami kormányok állandó képviselőinek hétfői értekezletén napirendre veszik az ügyet.



Egy "tartós, európai és szolidáris megoldásra van szükség, hogy ne kelljen mindig előröl kezdeni a tárgyalásokat, amikor egy hajó menekültekkel a fedélzetén jelenik meg a Földközi-tenger valamelyik kikötőjénél" - mondta a német kormány szóvivője.



A két német civil szervezet, a Sea Watch és a Sea Eye két hajója - Sea Watch, Professor Albrecht Penck - együttvéve 49 kimentett emberrel vesztegel Málta partjainál, második hete. Adataik szerint a kimentettek között nők és kisgyermekek is vannak, ellátásuk a készletek fogyatkozása miatt egyre nehezebb.



A máltai kormány nem ad kikötési engedély a hajóknak, hogy ne teremtsen precedenst civil szervezetek hajóira emelt menedékkérők befogadására.