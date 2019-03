Beismerő vallomást tett az utrechti lövöldöző: azt mondta, egyedül cselekedett

Beismerte pénteken a vizsgálóbíró előtt az utrechti lövöldözés fő gyanúsítottja, hogy egyedül követte el tettét, de a támadás indoka továbbra sem ismert - közölte a holland igazságszolgáltatás.



A Törökországban született 37 éves férfi hétfőn tüzet nyitott a hollandiai egyetemi városban egy villamoson, három ember meghalt, öt másik megsebesült.



"A 37 éves gyanúsított péntek reggel a vizsgálóbíró előtt beismerte a törvénysértéseket, amelyekkel gyanúsítják" - közölte az ügyészség közleményében, hozzátéve, hogy a gyanúsított kijelentette: "egyedül cselekedett".



A három halott egy 19 éves nő, illetve egy 28 és 49 éves férfi. Valamennyien Utrecht tartományi lakosok.



Gökmen Tanist, aki ellen korábban már indítottak eljárását erőszakos cselekmények és nemi erőszak miatt, hétfőn vették őrizetbe nyolc órás kutatás után. Előállításakor egy lőfegyvert is elkoboztak.



Az ügyészség a vizsgálat érdekében nem tájékoztatott bővebben az előzetes őrizetbe helyezett gyanúsított kijelentéseiről.



A férfi ellen többrendbeli emberölés miatt indul eljárás. Korábban a nyomozók találtak egy levelet egy kocsiban, amellyel elmenekült. A levél tartalmából arra következtettek, hogy valószínűleg terrortámadás történt.



Egy gyanúsítottat, egy 40 éves férfit is őrizetbe vettek kedden, de őt elengedték. A nyomozók kihallgatták, hogy megtudják, segítségére volt-e az elkövetőnek a lövöldözésben. Végül bizonyítékok híján szabadlábra helyezték.



Péntek este néma felvonulást tartanak Utrechtben a lövöldözés áldozatainak emlékére, ezen várhatóan részt vesz Mark Rutte kormányfő és Ferdinand Grapperhaus belbiztonsági és igazságügyi miniszter, valamint a négy legnagyobb hollandiai város polgármestere is.