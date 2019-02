Bécs és Pozsony kaszával harcol a rovarokért

Képaláírás és copyright:



Ilyen egy rovarbarát kert © Stadt Wien / MA 42

Mivel a városi környezet sok rovarfaj számára nem éppen ideális élőhely, Bécs és Pozsony közös projektbe fogott, hogy megállítsa kipusztulásukat. A City Nature néven futó kezdeményezés során azt is figyelemmel kísérik, miként boldogulnak a rovarokkal táplálkozó fajok, például a molnárfecskék vagy a denevérek, illetve milyen stratégiákkal lehet támogatni az ő túlélésüket.A három éven át tartó programot az Európai Unió 1,4 millió euróval támogatja, a teljes költségvetése 1,7 millió euró. A City Nature projekt keretében a két város a biológiai sokféleségről és annak megőrzéséről szóló programokat tart majd a lakói számára.2019. június 22-én a Biológiai Sokféleség Napja alkalmából a bécsi Mezőgazdasági Egyetem kísérleti telepén például az érdeklődők sok hasznos információt tudhatnak meg a rovarokról, a rétekről mint élőhelyükről és ezek rovarbarát karbantartásáról. Az elkötelezett rovarvédőket még kaszálni is megtanítják, az élővilág számára ez ugyanis sokkal előnyösebb formája a fűnyírásnak, mint például a motoros fűkasza.Aki sok méhet, pillangót szeretne látni a kertjében, az jobb ha lemond az angol gyepről és békén hagyja a fűszálak között előbukkanó százszorszépet, pitypangot vagy lóherét. Fontos a szakaszos fűnyírás is, így a rovaroknak mindig van tápláléka és búvóhelye. Szintén a rovarok javát szolgálja, ha a kertben mindig virágzik valami, és nincs mindenhol makulátlan rend. A permetezés és a műtrágyák használata természetesen tilos, a telt virágú fajták helyett – például orgona, margaréta, százszorszép – pedig érdemes szimpla virágú növényeket választani, mert ezekben sokkal több a pollen és a nektár.Mivel a rovarok legnagyobb ellenségei a monokultúrák, a vegyszerek és a klímaváltozás, a városlakók már azzal is jelentősen hozzájárulhatnak a fajok sokszínűségének megőrzéséhez, ha biológiai gazdálkodásból származó, szezonális élelmiszereket választanak és kevés húst fogyasztanak.A most induló projekt keretében néhány bécsi rétre is kiemelt figyelmet fordítanak – folyamatosan nyomon követik majd, hogy milyen növény- és rovarfajok veszik birtokba a fenti elvek szerint gondozott területeket.Mivel a rovarok számának csökkenése kihat a velük táplálkozó fajok egyedszámára is, a projekt figyelmet fordít a bécsi és a pozsonyi molnárfecskékre és denevérekre is. Felmérik, miben hasonlítanak az életkörülményeik, majd stratégiákat dolgoznak ki egyedszámuk fenntartására.