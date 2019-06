Azzal kampányol a brit külügyminiszter, hogy az EU hajlandó lenne újratárgyalni a Brexit-csomagot

A brit külügyminiszter szerint megfelelő brit javaslat esetén az Európai Unió hajlandó lenne újratárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszerét rögzítő megállapodást, annak érdekében, hogy megoldás szülessen az ír-északír határellenőrzés problémájára.



Jeremy Hunt, a kormányzó Konzervatív Párt és a kormány éléről távozó Theresa May utódlásáért folyó versengés egyik résztvevője a BBC televízió vasárnapi politikai magazinműsorának nyilatkozva kijelentette: ha az európai vezetőket megkeresi "egy olyan brit miniszterelnök, akivel készek tárgyalni", és ötleteket terjeszt eléjük az ír határprobléma megoldására, akkor "hajlandók lennének a csomag újratárgyalására".



Az EU-val May kormánya által novemberben elért Brexit-megállapodást a londoni alsóház eddig háromszor visszautasította.



Az Európai Bizottság és több uniós vezető többször is határozottan leszögezte, hogy nem lehetséges a kilépési egyezségről folytatott tárgyalások újraindítása.