Azonosították a kaliforniai fokhagymafesztiválon lövöldöző férfit

Azonosították a kaliforniai fokhagymafesztiválon hétfőre virradóra lövöldöző férfit - jelentette be hétfői sajtókonferenciáján Scot Smithee, a fesztiválnak otthont adó Gilroy városka rendőrfőnöke.A rendőrfőnök közölte: az elkövető a 19 éves Santino William Legan volt, aki AK47-es típusú támadófegyvert használt. A fegyvert jogszerűen vásárolta július elején Nevada államban. Legant, alighogy lövöldözni kezdett, a rendőrök egy percen belül agyonlőtték.A rendőrfőnök megismételte a korábbi értesüléseket: szemtanúk szerint volt egy másik személy is, aki lövöldözött, de a rendőrség egyelőre hajtóvadászatot folytat az említett személy után, nem tudni, hogy volt-e nála fegyver vagy valamilyen más módon segített az elkövetőnek. Egyelőre nem derült fény Legan tettének indítékaira sem.Scot Smithee szerint a fesztiválon még nagyobb lett volna a vérfürdő, ha a rendőrök nem lépnek közbe azonnal. Megerősítette, hogy a támadásnak három halálos áldozata és 15 sebesültje van.Az ABC televízió Los Angeles-i szerkesztősége felkereste családjának Gilroytól nem messze eső házát is, ahol a szüleivel élt. A szomszédok elmondták, hogy már egy éve nem lakott otthon, amúgy a családtagokat "nagyon kedves, rendes" embereknek írták le.A CNN hírtelevízió értesülései szerint az elkövető neve alatti Instagram-bejegyzésekben a lövöldözés előtt fehér fajgyűlölők könyvét említették, illetve fotót közöltek a fokhagymafesztiválon hömpölygő tömegről.A tragédia vasárnapról hétfőre virradó éjjel történt. Mivel a vendégek csakis fémdetektorokkal felszerelt ellenőrzőpontokon keresztül juthattak be a helyszínre, feltételezések szerint Legan a parkoló melletti patak felől érkezve valószínűleg átvágta magát az egyik kerítésen. Ám ahogy lövöldözni kezdett, a rendőrök agyonlőtték. A fesztiválon óriási pánik tört ki.Gilroy városkában - amely az észak-kaliforniai San Franciscótól mintegy 130-140 kilométernyire délre fekszik - tíz év óta évente tartják meg a fokhagymafesztivált. A háromnapos rendezvénysorozaton bemutatókat, főzőversenyeket és koncerteket is rendeznek. Átlagosan 100-150 ezer vendég vesz részt, a bevételek jó részét pedig különböző jótékonysági célokra, alapítványoknak ajánlják fel.Donald Trump amerikai elnök a 2001. szeptember 11-i mentésben résztvevők megsegítéséről szóló törvény aláírásakor hétfőn a Fehér Ház Rózsakertjében "ördögi gyilkosnak" minősítette az elkövetőt, és az áldozatok hozzátartozóinak a részvétét, a sebesülteknek az együttérzését fejezte ki, megköszönve egyben a rendfenntartók munkáját is.