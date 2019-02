Az utolsó menekült gyerekek is elhagyhatják a naurui tábort, amely miatt sokat bírálták Ausztráliát

A csendes-óceáni Naurun található táborban őrzött utolsó menekült gyerekek is elhagyhatják a szigetet, és az Egyesült Államokba utazhatnak - jelentette be vasárnap az ausztrál kormány. Scott Morrison miniszterelnök tudatta, hogy az utolsó négy gyerek hamarosan útnak indul az Egyesült Államokba, ahol a családjaik várják őket annak a megállapodásnak az értelmében, melyet Canberra még Barack Obama amerikai elnökkel kötött.



A szigorú ausztrál menekültügyi politika értelmében a kontinensnyi szigetországba hajón igyekvőket Naurun és Pápua Új-Guineán helyezték el menekülttáborokban, és akkor sem léphettek be az Ausztráliába, ha menedékkérelmüket az ausztrál hatóságok elfogadták. A gyerekeket érő fizikai és lelki megpróbáltatások és szenvedés miatt különösen sok bírálat érte az ausztrál kormányt.