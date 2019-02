Az iráni Forradalmi Gárda ezer kilométeres hatótávolságú új ballisztikus rakétát és földalatti rakétagyárat mutatott be csütörtökön, figyelmen kívül hagyva a nyugati államok követelését, hogy Teherán hagyjon fel az ilyen jellegű fegyverfejlesztéseivel.



A Farsz félhivatalos iráni hírügynökség csütörtökön számolt be a földi indítású, földi célpontok megsemmisítésére tervezett ballisztikus rakétáról és fényképeket közölt a földalatti városnak nevezett üzemről.



A jelentés szerint a Dezful típusú rakéta a 450 kilogrammos robbanófejjel rendelkező, 700 kilométeres hatótávolságú Zolfaghar egyik változata.



Irán állítása szerint kétezer kilométeres hatótávolságú rakétákkal is rendelkezik, amelyekkel képes elérni Izrael és az Egyesült Államok közel-keleti bázisait.



Egy amerikai megfigyelőközpont a nap folyamán közölte: műholdfelvételek alapján gyanítható, hogy Irán ballisztikus rakétát bocsátott fel, amely atomfegyver továbbítására is alkalmas.



A coloradói székhelyű DigitalGlobe csütörtökön közzétett felvételein olyan rakéta látható, amely Iránban a Khomeini Imám űrközpontból emelkedett kedden a magasba, és amelynek indítóállásán égésnyomok utalnak a felbocsátásra.



Az Egyesült Államok azt állítja, a rakétaindítás sérti az ENSZ Biztonsági Tanácsának azon határozatát, amely felszólítja Iránt, hogy ne foglalkozzon semmi olyasmivel, aminek köze lehet nukleáris fegyverek hordozására alkalmas ballisztikus rakétákhoz.