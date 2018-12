Az év legszebb ókori sírját tárták fel az egyiptomi Szakkarában

Az "év legszebb sírját", egy magas rangú pap 4400 éves érintetlen temetkezési helyét találták meg régészek a Kairóhoz közeli szakkarai nekropoliszban - jelentette be szombaton Khaled Enani egyiptomi régészeti miniszter.



A sír kivételesen jó állapotban maradt fenn, színei az eltelt évezredek ellenére is csaknem egykori pompájukban ragyognak - hangsúlyozta a miniszter, kivételesnek nevezve a felfedezést. Az egyiptomi régészek által felfedezett, 10 méter hosszú, három méter széles és három méter mély sírban egy Vahtié nevű, királyi szolgálatban álló papot helyeztek örök nyugalomra az i.e. 2500 és 2300 között uralkodó V. dinasztia harmadik (ismert) királya, Noferirkaré idején.



A bejárat felsorolja az elhunyt mind a három tisztségét, a királyi tisztítópapi mellett a királyi felügyelői és szenthajó őrzői titulusát is. A falfestmények egy része az elhunytat ábrázolja anyjával (Merit Meen), feleségével (Veret Ptah), és más családtagjaival, a többin kerámia-, bor- és kegyeletitárgy-készítési jelenetek, vallási áldozat bemutatása, zenés előadások, vadászjelenetek, vitorlás hajók láthatók.



A hieroglifákkal is ékesített sírkamra falaiba vájva 18 nagy fülkét találtak, ezekben az elhunyt és hozzátartozói 24 nagy színes szobrát fedezték fel. A nagy falmélyedések alatt 26 kis fülkében 31 kisebb szobrot is találtak, azt azonban még egyelőre nem tudják, hogy kit ábrázolnak.



Az egyiptomi régészeti hatóságok további jelentős felfedezésekre számítanak a temetkezési hely még feltáratlan kamráiban, amelyeken januárban kezdik meg a munkát.