Az erőszak mérsékléséről állapodtak meg a dohai Afganisztán-konferencián

Katar és Németország volt a védnöke a vasárnap kezdődött kétnapos tanácskozásnak, amelyen mintegy hetven afgán küldött vett részt: a radikális iszlamista tálibok mellett politikusok, civil közéleti személyiségek, újságírók, valamint női aktivisták.



A nyilatkozat értelmében a felek a jövőben nem fognak támadásokat indítani vallási központok, iskolák, kórházak, oktatási központok, piacok, gátak és munkahelyek ellen, így csökkentve nullára a civil áldozatok számát. A kétoldalas dokumentum szerint továbbá szabadon engednék az idős, a fogyatékkal élő és a beteg foglyokat. A nőknek pedig "az iszlám értékek keretei között" biztosítanák a társadalmi, kulturális, oktatási és gazdasági jogaikat.



Egyelőre nem világos, hogy ezek a célkitűzések mikortól lépnének hatályba, illetve egyáltalán kötelező érvényűek-e, vagy csak szándéknyilatkozatról van szó.



"Sikeres volt ez a konferencia, igazi véleménycsere folyt az afgánok között különböző kérdésekben, a többi között a békét, az emberi jogokat, a nők jogait és az oktatást illetően" - jelentette ki Ser Mohammad Abbász Sztanikzai, a tálib delegáció vezetője.



Ugyanakkor Nader Naderi, az afgán elnök tanácsadója szerint a tálibok továbbra is elzárkóznak attól, hogy elismerjék Afganisztán szélesebb körű nemzetközi kötelezettségeit, különösen, ami a nők jogállását illeti.



Thomas Ruttig, az Afghanistan Analysts Network agytröszt Afganisztán szakértője rávilágított, hogy a dohai konferencián nem folytak hivatalos tárgyalások, ezért annak eredménye sem tekinthető kötelező érvényűnek, hanem inkább egyfajta szándéknyilatkozatnak.



Bár a kabuli vezetés tagjai is jelen voltak a tanácskozáson, hivatalosan nem képviselték Asraf Gáni afgán elnök kormányát. A tálibok ugyanis elutasítják a közvetlen megbeszéléseket a kabuli vezetéssel, amelyet Washington bábjának tartanak.



Gáni kormánya szintén nem részese a dohai konferenciával párhuzamosan az Egyesült Államok afganisztáni különmegbízottja és a tálibok között zajló közvetlen tárgyalásoknak.



A tálibok Afganisztán területének közel a felét tartják hatalmukban. Az amerikai hadsereg majdnem 18 évvel ezelőtt vonult be a közép-ázsiai országban.



