Az EP megszavazta a humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést

Az Európai Parlament (EP) kedden, strasbourgi plenáris ülésén megszavazta a migránsok legális uniós beutazási kereteit rögzítő, humanitárius vízum bevezetését kezdeményező jelentést.



A határozatról november közepén már szavaztak az EP plenáris ülésén, akkor nem kapott abszolút többséget a javaslat. A jelentéstevő azonban technikai hibákra hivatkozva új voksolást kért. A parlament házbizottságaként működő Elnökök Értekezlete másnap úgy döntött, hogy visszaküldi a témát az illetékes bizottságnak, amely ismét szavazásra bocsátotta az elképzelést. Fideszes néppárti EP-képviselők szerint ez az eljárás jogellenes.



A keddi szavazáson 429 támogató, 194 elutasító és 41 tartózkodás mellett elfogadott határozatban az EP-képviselők felszólítják az Európai Bizottságot, hogy áprilisig tegyen javaslatot a védelmet kérők legális beutazási lehetőségeit megteremtő közösségi jogi keret kialakítására. Olyan humanitárius célú vízumot hozna létre, amely lehetővé tenné a menedékkérelem benyújtását az EU-tagállamok unión kívüli külképviseletein, ha belépésük egyedüli célja a menekültstátusz kérése. A vízummal az úti dokumentumot kiállító tagállam területére lehetne belépni, kizárólag a menedékkérelmük benyújtása céljából.



Fernando López Aguilar spanyol szociáldemokrata EP-képviselő, a tervezet jelentéstevője a szavazást megelőzően kiemelte, hogy az EP emberibb választ kíván adni a migráció problémájára. A jelentés megszavazása által legális út nyílhat Európa irányába azok számára, akik a borzalmak és az üldöztetések elől menekülnek, akik ezért gyakran életükkel fizetnek, valamint embercsempészek "kíméletlen karjai" közé kerülnek - érvelt.



A határozat hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van biztonságos és legális beutazási lehetőségekre az unióba, amelyek egyikének a humanitárius vízumnak kell lennie. Felhívja a figyelmet arra, hogy a humanitárius vízum új eszköze annak biztosítását kell céloznia, hogy a menedékkérők és a humanitárius védelemre szoruló személyek számára biztonságos utazást tegyenek lehetővé Európába, ahol kérelmeiket feldolgozzák.



Az új európai rendszernek köszönhetően a menekültstátuszért folyamodók törvényes úton, embercsempészek nélkül is elérhetnék Európát. A javaslat szerint a jogszabály a tagállami és uniós menekültügyi, bűnüldözési, határőrizeti, megfigyelési és mentési büdzsék optimálisabb kihasználását is lehetővé tenné.



A vízumjavaslat céljai között szerepel a tagállamok számára negatív következmény elhárítása, amelyet az ellenőrizetlen érkezések okoznak. Valamint enyhíteni kíván az ilyen érkezések kezeléséhez szükséges erőfeszítéseken, amelyek a megerősített határellenőrzésre, a kutatási és mentési tevékenységekre, a harmadik országokkal folytatott együttműködésre fókuszálnak. Továbbá véget akar vetni az egyre erősebb szervezett bűnözésnek, amely az embercsempészetből pénzügyi hasznot húz.



A szöveg szerint a vízumnak korlátozott területi érvényességűnek kell lennie annak érdekében, hogy birtokosa elérje azt a területet, ahol nemzetközi védelem iránti kérelmet nyújthat be. Ezért a vízumot kiadó tagállam válik felelőssé a menekültügyi eljárásokért.



Az EP plenárisa kedden megszavazta a közösségi vízumkódex létrehozásáról szóló jelentést is, amely a repülőtéri tranzitvízumra vonatkozó rendelkezések technikai kiigazításáról szól. A rendelet módosítása értelmében a schengeni rendelkezéseket nem, vagy még nem alkalmazó tagállam - az Egyesült Királyság, Írország, Ciprus, Bulgária és Románia - által kibocsátott, érvényes vízummal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező unión kívüli ország állampolgára mentesül a repülőtéri tranzitvízum-kötelezettség alól.



A Fidesz-KDNP európai képviselőcsoportja az MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette, "az EP bevándorláspárti többsége folytatta ámokfutását" azzal, hogy elfogadta a humanitárius vízumokról szóló jelentést.



"A mai döntés azért veszélyes, mert kiveszi a tagállamok kezéből a döntés jogát, és közvetlenül, gyorsítottan szállítaná a bevándorlókat az unió területére" - fogalmaztak.



A jövő évi európai parlamenti választás tétje az, hogy lesz-e a mostani bevándorláspárti testület helyett olyan bevándorlást ellenző többség, amely megakadályozza a javaslat megvalósulását - tették hozzá az EP-képviselők.



Ujhelyi István szocialista EP-képviselő nyilatkozatában kijelentette, sem a parlamenti eljárással, sem pedig a vonatkozó jelentés bizonyos részeivel nem értett egyet, ezért ebben a formájában tartózkodás mellett nem támogatta a dokumentumot. Indoklása szerint a határozat többek között aránytalan terheket róna a diplomáciai képviseletekre.



Mint elmondta, a szintén megszavazott vízumkódex azoknak nyújt könnyített feltételeket a schengeni beutazáshoz, akik legálisan szeretnének Európába jönni turisztikai, tanulmányi, munkavállalási vagy épp vállalkozási célból. Tájékoztatása szerint a vízumkódex kérdését az EP különválasztotta a humanitárius vízumtól.



Niedermüller Péter, a Demokratikus Koalíció (DK) EP-képviselője nyilatkozata szerint a dokumentum az illegális bevándorlás megfékezésére született, "pontosan egybeesik a magyar kormány célkitűzéseivel", ezért felfoghatatlannak nevezte, hogy "a magyar kormánynak mi a problémája" a szöveggel.