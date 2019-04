Az EP maximum 2 hónapra rövidítené a schengeni övezetben az ideiglenes határellenőrzések hatályát

Az Európai Parlament brüsszeli plenáris ülésén olyan állásfoglalást fogadott el csütörtökön, amely szerint az ideiglenes határellenőrzéseket először csak két hónapra lehetne bevezetni - szemben e jelenlegi hat hónappal -, meghosszabbításukat pedig a jelenlegi két év helyett csak legfeljebb egy évre lenne szabad engedélyezni.



A felülvizsgálat alatt álló schengeni határellenőrzési szabályrendszer megengedi, hogy a tagállamok a schengeni övezeten belül ideiglenesen ismét határellenőrzést vezessenek be, amennyiben komoly veszély fenyegeti országuk köz- vagy belbiztonságát.



Az Európai Parlament plenáris ülése 339 szavazattal, 205 ellenszavazat és 62 tartózkodás mellett rögzített álláspontja szerint a schengeni övezet államaiknak részletes kockázatelemzéssel kell igazolniuk, ha a határellenőrzést a kezdeti két hónapon túl is fenn szeretnék tartani. Ha még tovább, hat hónapra szeretnék meghosszabbítani a határellenőrzést, akkor arról értesíteniük kell az Európai Parlamentet és az Európai Bizottságot, utóbbinak pedig állást kellene foglalnia arról, hogy a hosszabbítás megfelel-e a jogi követelményeknek. Véleményük szerint a határellenőrzés meghosszabbítását az Európai Tanácsnak is jóvá kellene hagynia.



Az uniós parlament és az Európai Unió Tanácsa tárgyalói az év elején elkezdték ugyan a szabályok felülvizsgálatáról szóló tárgyalásokat, azonban felfüggesztették a folyamatot, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy nincs esély kompromisszumra.



Jelenleg Ausztria, Németország, Dánia, Svédország és Norvégia tart fent a schengeni, belső határokon ellenőrzést, amelyet még a 2015-ös migránsválság nyomán vezettek be. Franciaország a folyamatos terrorfenyegetettség miatt tartja fenn a határellenőrzést.