Az Egyesült Államok szíriai különmegbízottja lett a nemzetközi antidzsihadista koalíció megbízottja

Elődje, Brett McGurk decemberben nyújtotta be lemondását, mert nem értett egyet Donald Trump elnöknek a szíriai csapatkivonásról és a várható fokozatos afganisztáni kivonulásról szóló döntésével.



McGurk még az előző enök, a demokrata párti Barack Obama kinevezettje volt, de Donald Trump megerősítette őt a hivatalában. Ő képviselte Washingtont az Irakban és Szíriában az Iszlám állam nevű terrorszervezet ellen harcoló nemzetközi koalíciónál. Megbízatása 2018. december 31-én ért véget.



A külügyminisztérium szóvivője, Robert Palladino közleményben jelentette be James Jeffrey nagykövet újabb megbízatását. Mint a kommüniké fogalmaz: a nagykövet "irányítja és koordinálja a szövetségesekkel a külügyminisztériumnak az amerikai csapatok Szíriából történő felelősségteljes kivonását célzó erőfeszítéseit". A külügyi szóvivő szerint a csapatkivonáskor - amelynek egyelőre nincs határideje és menetrendje - Washington figyelemmel lesz az amerikai érdekekre Szíriában és Irakban, beleértve az Iszlám Állam nevű terrorszervezet végleges legyőzését is.