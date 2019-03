Az amerikai közlekedési tárca vizsgálatot rendelt el a Boeing kifogásolt típusainak engedélyezése miatt

A lap információi szerint a vizsgálatok - amelyeket a minisztérium és szövetségi ügyészek együtt végeznek - a Boeing 737 MAX típusú repülőgépeire vonatkoznak. Ilyen gép zuhant le a múlt vasárnap Etiópiában , tavaly októberben pedig Indonéziában.A minisztérium azt vizsgálja: megfelelőek voltak e a gépek biztonsági rendszerei, és megalapozottan adták-e ki rájuk a repülési engedélyeket.A The Wall Street Journal úgy értesült, hogy a közlekedési minisztérium vizsgálata mellett egy washingtoni vádesküdtszék is büntetés terhe melletti idézést küldött legalább egy olyan személynek, aki részt vett e géptípusok fejlesztési munkáiban. Az idézést egy nappal az etiópiai légitársaság 157 halálos áldozatot követelő katasztrófája után postázták. A beidézett személynek be kell mutatnia a repülőgépre vonatkozó valamennyi dokumentumot, köztük leveleket, e-maileket és egyéb műszaki leírásokat. A kért papírokat az igazságügyi minisztérium bűnügyi részlegének még márciusban be kell nyújtani.A The Wall Street Journal vasárnap este megpróbálta megszólaltatni a közlekedési és az igazságügyi tárca illetékeseit, de nem járt sikerrel.A chicagói székhelyű Boeing szóvivője elhárította a kommentárt, arra hivatkozva, hogy a vizsgálatok ideje alatt nem válaszol jogi vagy a kormányzati vizsgálatokat érintő kérdésekre.A lap megjegyezte: az Egyesült Államokban rendkívül szokatlan, hogy szövetségi ügyészek vizsgálják kereskedelmi repülőgépek műszaki adatainak jóváhagyását, e folyamat részleteit, illetve a repülési engedélyek kiadásának rendjét. A szövetségi biztonsági vizsgálatokat ugyanis mindig polgári peres eljárás keretében végzik el.Az FAA vasárnap közleményben tudatta, hogy a 737 MAX típusú repülőgépek - amelyek 2017 óta vannak forgalomban - a szokásos eljárás után kapták meg a működési engedélyt. Ez a szokásos eljárás magában foglalta a repülőgép műszaki vizsgálatát, a földön és levegőben végrehajtott teszteket, a karbantartási követelmények ellenőrzését és a többi polgári repülési hatóság együttműködését is.Dennis Muilenburg, a Boeing elnök-vezérigazgatója vasárnap este szintén kiadott egy közleményt, amelyben leszögezte: a vállalat továbbra is együttműködik az etióp hatóságok vizsgálataival, és folyamatban van az inkriminált típusok szoftvereinek frissítése.Dagmawit Moges etióp közlekedési miniszter vasárnap bejelentette: a lezuhant gép feketedobozai jó állapotban vannak, és a Franciaországban folytatott vizsgálatok első eredményei alapján "egyértelműek a hasonlóságok" az etióp légitársaság és a Lion Air indonéz légitársaság októberben lezuhant gépének katasztrófája között.