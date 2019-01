Az amerikai elnök ismét levelet kapott Kim Dzsong Un észak-koreai vezetőtől

Az elnök nem közölt részleteket, csupán annyit mondott újságíróknak: "valóban nagyon jó viszonyt alakítottunk ki és valószínűleg lesz egy újabb találkozónk is".



Trump kedden egy rövid Twitter-bejegyzésben arról írt, hogy "szívesen találkozik" újból Kim Dzsong Unnel, aki szerinte " fekismerte, hogy Észak-Korea előtt csodálatos gazdasági lehetőségek nyílnak".



Az észak-koreai elnökkel júniusban Szingapúrban tartott és történelminek mondott csúcstalálkozója óta Donald Trump többször is felhívta a figyelmet arra, hogy Észak-Korea számára óriási lehetőségek nyílnának meg gazdasága fejlesztésére, ha felhagyna az atomfegyver-programjával, végrehajtaná országa atomfegyver-mentesítését és ezzel megszabadulna a gazdaságát bénító nemzetközi szankcióktól is.



Újévi televíziós üzenetében Kim Dzson kijelentette: kész az újabb csúcstalálkozóra Donald Trumppal, sőt, hozzátette, hogy az atomfegyver-mentesítés folyamatával is gyorsabban haladhatnának, ha az Egyesült Államok megtenné a megfelelő válaszlépéseket. Leszögezte ugyanakkor, hogy ha Washington "rosszul méri fel" az észak-koreai nép türelmét, akkor Phenjannak "nem lesz más választása, mint új utat keresni a szuverenitás védelmében".