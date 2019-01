Avramopulosz: kiszámítható mechanizmusra van szükség a kimentett migránsok partra szállításában

Dimitrisz Avramopulosz üdvözölte a Málta partjainál veszteglő mentőhajókon tartózkodó migránsok partra szállítását és elosztását.



Köszönetet mondott a máltai kormánynak, valamint méltatta az érintetteket befogadó, szolidaritást mutató kilenc tagországot is, ugyanakkor leszögezte, hogy "nem az elmúlt hetek voltak Európa legdicsőségesebb pillanatai".



"Hagyni, hogy 49 ember közel három hétig a tengeren vesztegeljen, nem esik egybe azzal, amit az Európai Unió képvisel" - emelte ki brüsszeli sajtótájékoztatóján a migrációügyi biztos, hozzátéve, hogy az EU az emberi jogokra és a szolidaritásra épül.



Avramopulosz aláhúzta, hogy miközben az Európai Bizottság az illegális bevándorlás további visszaszorításán dolgozik, el kell fogadni, és fel kell készülni arra, hogy lesznek továbbra is olyanok, akik szabálytalan módon, tengeri vagy szárazföldi úton érkeznek a kontinensre, és ezért fenntartható mechanizmust kellene kidolgozni a helyzet kezelésére eseti megoldások helyett.



Kijelentette, hogy a brüsszeli testület ideiglenes megállapodások tető alá hozásában is kész segítséget nyújtani a tagországoknak, amíg nem sikerül megegyezni a dublini menekültügyi szabályozás reformjáról.



Utóbbi kérdés kapcsán hangsúlyozta: mihamarabb kompromisszumra kellene jutni, mivel az elengedhetetlen az illegálisan érkező bevándorlók számának csökkentéséhez, az úgynevezett másodlagos mozgások megakadályozásához, illetve a visszaélések visszaszorításához.



Rámutatott végezetül, hogy az európai megoldás minden téren jól működött a tavalyi évben, például ötéves mélypontra csökkent az érkezők száma, de fontos lenne a harmadik államokkal való együttműködés fokozása és a külső határok ellenőrzésének további erősítése.