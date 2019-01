Ausztriában síel? Vigyázzon, több tartományában nagy a lavinaveszély!

Ausztria több tartományában nagy a lavinaveszély, miután országszerte rövid idő alatt jelentős mennyiségű hó esett - írta az APA osztrák hírügynökség hétfőn.



Az ötfokozatú lavinaskálán négyes szintű, azaz nagy a lavinaveszély a többi között Alsó-Ausztria, Tirol és Vorarlberg egyes hegységeiben az erdőhatár fölött. Az előrejelzés szerint nem várható javulás a következő 24 órában, és a napokban további havazással kell számolni. Szombat óta mintegy félméteres hó esett az Alpok nyugati részén.



Hármas szintű, azaz jelentős a lavinaveszély a Türnitzi Alpokban, a Rax-Schneeberg környékén és a Semmering-Wechsel térségében 1400 méter felett.



Az osztrák lavinaelőrejelző-központ szerint a frissen hullott új hó és az erős, helyenként viharos szél által feltorlaszolt porhó jelenti a legnagyobb veszélyt. A figyelmeztetés alapján számos közepes és nagy spontán lavinával lehet számolni, ezek akár közlekedési útvonalakat is veszélyeztethetnek.



Szakértők felszólították a téli sportok szerelmeseit, hogy a veszélyeztetett térségekben ne térjenek le a kijelölt pályákról.



Voralberg tartományban két német síelő elhagyta a kijelölt pályát, és elsodorta őket a lavina. A mentőalakulatoknak sikerült ugyan kiásni a sportolókat a hó alól, de újraéleszteni már nem tudták őket. Szintén Voralbergben egy svájci snowboardos egy kanyarban letért a pályáról, majd egy meredélyről fejjel előre a vastag hótakaróba csapódott, és meghalt.



Két sífutó szombaton eltűnt a Hohenbergen, őket továbbra is keresik.



Salzburg tartományban vasárnap délutánig mintegy 12 ezer turistát zárt el a hó a Saalbach-Hinterglemm üdülőhelyen, ahol a hatóságok irányított robbantásokkal igyekeznek csökkenteni a lavinaveszélyt.



A télies időjárás Ausztria más vidékein is gondot okozott az utakon, valamint a vasúton, illetve akadozott az energiaellátás a meghibásodott távvezetékek miatt.



Sebastian Kurz osztrák kancellár első kézből kaphatott képet a hóhelyzetről, miután barátnőjével, Susanne Thierrel néhány napig a négycsillagos salzburgi Grossarler Hof Hotelben tartózkodott. A sportos kancellár a hódeszkázás szerelmese. Kurz úgy tervezte, hogy szombaton beiktat egy látogatást az Osztrák Néppárt (ÖVP) tartományi vezetésénél, de a sűrű hóesés miatt végül lemondani kényszerült programját.



