Amerikai hírszerzők szerint Észak-Korea nem áll készen az atomfegyver-mentesítésre

A Védelmi Hírszerzési Ügynökség (DIA) vezetője elmondta: a hírszerző közösség a birtokába jutott információk alapján továbbra is azon a véleményen van, hogy Kim Dzsong Un egyelőre egyáltalán nem készíti elő az atomfegyver-mentesítést.



Észak-Korea teljes, végleges és ellenőrizhető atomfegyver-mentesítését Donald Trump amerikai elnök a Washington és Phenjan közötti sikeres kétoldalú tárgyalások feltételéül szabta a két vezető első, tavaly Szingapúrban megtartott csúcstalálkozóján. Az idén Vietnamban tartott újabb csúcstalálkozója azért szakadt félbe - eredménytelenül -, mert nem sikerült megegyezésre jutni sem az amerikai feltételben, sem abban, hogy Észak-Korea a szankciók eltörlését kérte.



Mindazonáltal a két vezető viszonya kifejezetten szívélyesnek tűnik. Donald Trump hétfőn újságírókkal közölte: a múlt héten a születésnapján levélben köszöntötte őt Kim Dzsong Un. Trump egyben emlékeztetett arra is, hogy az észak-koreai vezető két héttel ezelőtt is "csodálatos" és "meleg hangú" levelet küldött neki.



Az Egyesült Államok elnöke egyébként e hét végén a japán Oszakából - a G20-as országcsoport csúcsértekezletéről - kétnapos vizitre Dél-Koreába utazik, ahol tárgyal Mun Dzse In dél-koreai elnökkel.



