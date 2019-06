Állami látogatást kezdett Londonban az amerikai elnök - Fotók

A nagy-britanniai állami látogatásra meghívott külföldi államfők hivatalosan nem a brit kormány, hanem az uralkodó vendégei, jóllehet az udvar minden esetben a kormánnyal szoros együttműködésben, sőt általában a kormány kezdeményezésére választja ki az ilyen jellegű látogatásra meghívandó vendégeket.A királynő évente csak egy-két alkalommal lát vendégül külföldi államfőket, így a brit diplomáciai gyakorlatban komoly megtiszteltetésnek számít az állami látogatásra szóló meghívás.A 93 esztendős II. Erzsébet királynő, aki 67 éve az Egyesült Királyság uralkodója, trónra lépése, vagyis 1952 óta 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük három amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban, Barack Obamát 2011-ben és most Donald Trumpot.Trump elnöki különrepülőgépe, az Air Force One hétfő reggel szállt le a Londontól északra fekvő Stansted repülőtéren.Az elnök és felesége, Melania Trump innen helikopterrel először Woody Johnson londoni amerikai nagykövet rezidenciájára utazott, majd délután, ugyancsak helikopterrel megérkeztek a Buckingham-palotába, és ezzel hivatalosan is kezdetét vette a látogatás.Az elnöki házaspárt II. Erzsébet királynő és fia, Károly walesi herceg, a brit trónörökös, valamint Kamilla cornwalli hercegnő, Károly felesége fogadta a brit királyi család első számú londoni rezidenciájának parkjában.Az amerikai elnök Károly herceg kíséretében ellépett a felsorakozott díszszázad előtt, miközben a közeli Green Parkban a királyi lovas tüzérség hét I. világháborús ágyúból adott le 82 díszlövést.Ezek közül 41 szólt az amerikai elnöki látogatásnak, a második 41 pedig II. Erzsébet királynő megkoronázásának vasárnap esedékes 66. évfordulóját köszöntötte.Az uralkodó ezután ebéden látta vendégül Trumpot és feleségét a Buckingham-palotában. Trump látogatása komoly diplomáciai incidenssel kezdődött.Az amerikai elnök még a repülőgép fedélzetén, a leszállás előtt néhány perccel sértő megjegyzésekkel teli Twitter-bejegyzést tett közzé Sadiq Khanról, London munkáspárti polgármesteréről, akivel már a múltban is vívtak meglehetősen éles hangú szóbeli csörtéket.Khan előzőleg bejelentette, hogy nem hajlandó részt venni az uralkodó által az amerikai elnök tiszteletére rendezendő hétfő esti állami banketten.Twitter-bejegyzésében Trump "teljesen érzéketlen lúzernek" nevezte Sadiq Khant, és azt írta róla, hogy londoni polgármesterként "rettenetesen rossz munkát végez".Az amerikai elnök hozzátette még, hogy Khan őt "a nagyon buta, hozzá nem értő" New York-i polgármesterre, a "szintén rettenetesen rossz munkát végző" Bill de Blasióra emlékezteti, csak éppen Khan "fele olyan magas", mint de Blasio.Sadiq Khan szóvivője reagálásában olyan gyermeteg sértegetésnek nevezte Trump Twitter-bejegyzését, amely nem méltó az amerikai elnöki tisztséghez.A konzervatív párti brit kormány nevében reagáló Jeremy Hunt külügyminiszter ugyanakkor nem volt hajlandó London munkáspárti polgármesterének védelmére kelni. Hunt a BBC televíziónak nyilatkozva kijelentette: Khan a múltban maga is meglehetősen sértő kijelentéseket tett Trumpról, az pedig "egyáltalán nem helyénvaló", hogy a londoni polgármester és a Munkáspárt többi vezető politikusa bojkottálja az Egyesült Államok elnökének látogatását.Hunt szerint ez a bojkott volt a mostani szócsata közvetlen előzménye.Az amerikai elnököt és feleségét II. Erzsébet királynő hétfő este díszvacsorán látja vendégül a Buckingham-palotában, de a rendezvényen sem Khan, sem Jeremy Corbyn, a Munkáspárt - a második legnagyobb brit ellenzéki erő - vezetője nem vesz részt.Nem lesz jelen a banketten Sir Vince Cable, a harmadik legnagyobb ellenzéki brit párt, a Liberális Demokraták vezetője sem.