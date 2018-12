A washingtoni katedrálisban szerdán elbúcsúztatják a néhai George H. Bush elnököt

A washingtoni katedrálisban szerdán elbúcsúztatják a múlt héten elhunyt George H. Bush néhai amerikai elnököt. Donald Trump jelenlegi elnök és a first lady, Melania Trump látogatást tett kedden a Bush családnál a washingtoni Blair-házban, a kormány vendégházában.



A szertartáson az előzetes hírek szerint amerikai és külföldi politikusok és közéleti személyiségek egyaránt részt vesznek. Jelen lesz Angela Merkel német kancellár és Károly herceg, brit trónörökös is. Az elhunytat Brian Mulroney volt kanadai kormányfő is beszédben búcsúztatja.



Hétfő este óta a néhai elnök nemzeti lobogóval letakart koporsója előtt ezrek rótták le a kegyeletüket a washingtoni kongresszus kupolatermében. Kedden tette tiszteletét - mások mellett - Colin Powell tábornok, aki George W. Bush kormányában külügyminiszter volt. Kedden járt a Rotundában (kupolateremben) Bob Dole republikánus politikus is, aki az 1988-as elnökválasztáson az elnökjelöltségért folytatott küzdelemben idősebb Bush vetélytársa volt. A kerekesszékben élő, 95 esztendős Dole-t felsegítették a székből, hogy állva tiszteleghessen politikustársa előtt.



Kedden délután Laura Bush volt first lady - George W. Bush felesége - a Fehér Házban a jelenlegi first lady, Melania Trump vendége volt. Majd a Trump házaspár felkereste a Bush családot a Blair House-ban, amely az amerikai kormányzat vendégháza.



Kedden este a Bush család több tagja ismét a Rotundába látogatott, ahol a hosszú sorokban kígyózó gyászolókkal beszélgettek.



Donald Trump és felesége - mint kiderült, a néhai elnök kifejezett kérésére - szerdán részt vesz a katedrálisban tartott gyászceremónián. Beszédet azonban az elnök nem mond.