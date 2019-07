A tüntetők a rendőrökkel, civilek a demonstrálókkal csaptak össze a hongkongi tüntetésen

Vasárnap ismét százezres tömeg vonult utcára Hongkongban, hogy tiltakozzon a kiadatással kapcsolatos, "parkolópályára tett" törvénytervezet, valamint a város Peking-barát kormányzata ellen, és követelje a szerintük brutális rendőri intézkedések független kivizsgálását. A napközben békésen zajló felvonuláson a szervezők becslései szerint csaknem 430 ezren vetek részt, a rendőrség ezzel szemben 138 ezerre becsülte a részvevők számát.



A felvonulás tervezett útvonalát a rendőrség biztonsági okokra hivatkozva lerövidíttette, ám a tömeg egy része a tiltás ellenére folytatta a menetet. Tüntetők egy csoportja ekkor úttorlaszokat állított fel. Egy másik csoport pedig Peking hongkongi képviseleti irodájához vonult, az épületet néhányan tojásokkal dobálták meg, míg mások falfirkákat festettek fel. A tiltakozók több helyen is összecsaptak a rendőrökkel, akik könnygázt vetettek be ellenük.



A kínai kormány képviseleti irodája közleményt adott ki, amelyben az áll: a képviselet épületét egy csoport tüntető körbekerítette, a bejáratnál lévő nemzeti jelképeket fekete festékbombával beszennyezték, a falakra sértő jelmondatokat festettek, és megpróbáltak betörni az épületbe. A közlemény a tüntetők magatartását megengedhetetlennek minősítette, kiemelte, hogy az kihívást jelent a központi kormányzat fennhatóságára nézve.



A kínai állami sajtó hétfőn elítélte a képviseleti irodánál történteket. A Hszinhua állami hírügynökség szerint az egyre fokozódó erőszak és a provokatív akciók leleplezték a tiltakozásokat szító csőcseléket és a mögöttük álló erőket. A China Daily kínai pártlap szerint pedig a "társadalmi egyenlőtlenségek miatt elégedetlen, meggondolatlan fiatalokat radikális politikai erők manipulálták, hogy káoszt teremtsenek a városban". A kínai sajtó a korábbi tüntetések esetében is rendre az erőszakra, a kaotikus helyzetre, valamint a külföldi befolyásra helyezte a hangsúlyt, és a rendőri intézkedések helyénvalóságát hangsúlyozta.



A South China Morning Post (SCMP) tudósítása szerint ugyanakkor a késő esti órákban Hongkong egy központi vasútállomásán fehér pólót és egyenmaszkokat viselő férfiak nagy létszámú csoportja botokkal támadt a tüntetőkre, valamint az ott lévő újságírókra és az utasokra is. A támadás következtében 36 embert kellett sérülésekkel kórházba szállítani.



Szemtanúk szerint a fehér pólós férfiak egy bűnszervezet tagjai lehettek. A rohamrendőrök mintegy háromnegyed órával később érkeztek csak a helyszínre, így a támadókat nem tudták kézre keríteni. A helyszínen lévő hongkongiak közül emiatt sokan azzal vádolták a hatóságokat, hogy szándékosan hagyták elmenekülni tetteseket.



A hongkongi kormányzat nyilatkozatban ítélte el a támadást, és szigorú intézkedéseket ígért.



A rendőrök végül hajnalban körbekerítették azt a területet, ahol a fehér pólós férfiak gyülekeztek a támadás után, de a hétfő reggeli rendőrségi sajtótájékoztatón úgy nyilatkoztak: nem tartóztattak le senkit, mert nem volt bizonyítható, hogy az ott lévő férfiak valóban részt vettek-e a támadásban.



A SCMP ugyanakkor rámutat: egy interneten terjesztett videón látható, ahogy Junius Ho Kwan-yiu Peking-párti törvényhozó kezet ráz a felsorakozó fehér pólós férfiakkal. Ho ezek után egy a Facebook oldalán hétfő reggel közzétett videóban arról beszél, hogy ismer néhányat a fehér pólósok közül, akiket mind a hazájukat védő, "lovagias" férfiaknak tart.



(Lead-kép: MTI)