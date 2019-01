A rendőrség "terrorizmushoz kötődő" cselekményként kezeli a manchesteri késelést

A támadás hétfő este, az észak-angliai nagyváros Victoria pályaudvarán történt. Egy férfi a hasán, egy nő az arcán és a hasán, a brit közlekedési rendőrség (BTP) egy rendőre a vállán szenvedett szúrt sérüléseket.



A manchesteri rendőrség keddi tájékoztatása szerint a sérült rendőr már távozhatott a kórházból, a másik két sérültet súlyos, de nem életveszélyes állapotban kezelik.



Russ Jackson, a manchesteri rendőrség főparancsnok-helyettese keddi sajtótájékoztatóján megerősítette, hogy a nyomozást a területileg illetékes terrorelhárító szolgálat vezeti, és "terrorizmushoz kötődő incidensként" vizsgálja az esetet, de továbbra is nyitott kérdésként kezeli az elkövető indítékait.



A BBC úgy tudja, hogy az őrizetbe vett gyanúsított egy 25 éves férfi.



Jackson a tájékoztatón ugyanakkor elmondta: a rendőrség egyelőre azt is vizsgálja, hogy brit állampolgárról van-e szó.



Szemtanúk a brit médiának elmondták: a késelő azt kiáltotta, hogy Allahu akbar (Allah a leghatalmasabb).



A manchesteri rendőrség főparancsnok-helyettese keddi tájékoztatóján csak utalásszerűen szólt "a médiában széles körben terjedő" értesülésekről azzal kapcsolatban, hogy a gyanúsított "állítólag" milyen kijelentéseket tett, de hozzátette: ez az oka annak, hogy a rendőrség terrorizmushoz kötődő cselekmény ügyében folyó vizsgálattá nyilvánította a nyomozást.



A gyanúsítottat a rendőrök elektromos sokkolóval és paprikaspray-vel terítették le, és két kést találtak nála.



Keddi tájékoztatóján Russ Jackson elmondta: a támadás elkövetésének "eszelős" módja miatt a vizsgálat kiterjed az őrizetbe vett férfi elmeállapotára is.



A főparancsnok-helyettes hozzátette: nincs olyan információ, amely arra vallana, hogy a gyanúsítottnak társai is lettek volna.



A hétfő esti incidens után a manchesteri pályaudvart egy időre lezárták, de kedden zavartalan volt a forgalom.