A nyílt utcán lőtték le a frissen beiktatott polgármestert

Fegyveres merénylők lelőtték kedden a dél-mexikói Tlaxiaco városának éppen csak beiktatott polgármesterét - erősítette meg egy Twitter-üzenetben az érintett Oaxaca állam kormányzója, Alejandro Murat.



A kormányzó elítélte a gyilkosságot, alapos nyomozást ígért, és azt írta, hogy egy gyanúsítottat már őrizetbe vették a hatóságok.



Az állam ügyészsége előzőleg közleményben tudatta, hogy a tlaxiacói polgármester, Alejandro Aparicio Santiago alig másfél órával eskütétele után egy városházi találkozóra indult gyalog egy képviselő és egy tanácsosa kíséretében, amikor legalább két fegyveres az utcán tüzet nyitott rá.



A közelben állóknak sikerült leteperniük az egyik fegyverest.



A polgármestert kórházba szállították, de életét az orvosok már nem tudták megmenteni.



A merényletben további négy ember is megsebesült.



Alejandro Aparicio Santiagót a Nemzeti Újjászületési Mozgalom (Morena) nevű baloldali párt jelöltjeként választották meg három évre Tlaxiaco polgármesterévé.



A Telesur latin-amerikai hírtelevízió portáljának beszámolója szerint vasárnap a Morena egy másik politikusát, Maria Ascensión Cruz Torrest is meggyilkolták. Őt a Morelos állambeli Mazatepec város képviselőtestületének tagjává választották meg, és az eskütételi ünnepségre tartott, amikor egy fegyveres támadó végzett vele.



Még az Aparicio ellen elkövetett gyilkosság előtt az Etellekt nevű, kockázatelemzésre és a politikai erőszakcselekmények követésére szakosodott tanácsadó cég arról számolt be, hogy a tavaly július 1-jei mexikói általános választásokon győzelmet arató politikusok közül legalább hatot megöltek, még mielőtt hivatalba léphettek volna. Négyen közülük a legtöbb parlamenti mandátumhoz jutott Morena jelöltjei voltak, egy a balközép Demokratikus Forradalmi Párt (PRD) tagja volt, egy pedig a Mexikói Környezetvédő Zöld Párthoz (PVEM) tartozott.



Az Etellekt adatai szerint 2017 szeptembere és 2018 augusztusa között 175 politikust gyilkoltak meg Mexikóban. Az adott időszakban elkövetett, összesen 850, politikusok elleni támadás 81 százaléka ellenzéki pártok tagjai ellen irányult. A tavalyi választási kampány idején 48 jelöltet vagy jelöltségre kandidáló politikust öltek meg a latin-amerikai országban.