A németek többsége szerint a CDU új elnöke alkalmatlan a kancellári tisztségre

A németek több mint kétharmada szerint nem alkalmas a kancellári tisztségre a kormányzó Kereszténydemokrata Unió (CDU) új elnöke, Annegret Kramp-Karrenbauer - mutatta ki egy szerdán ismertetett felmérés.



A Forsa közvélemény-kutató társaság adatai szerint a német választók 70 százaléka úgy véli, Annegret Kramp-Karrenbauer jelenleg nem alkalmas a kormányfői munkára, és csupán 19 százalék gondolja, hogy alkalmas.



Annegret Kramp-Karrenbauert a pártja és a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) szavazóinak többsége sem tartja megfelelőnek a kancellári tisztségre, a Trendbarometer nevű kutatássorozat új mérése szerint a CDU/CSU szavazóinak 52 százaléka gondolja így.



A Der Tagesspiegel című lap szerdán azt írta, hogy maga Angela Merkel kancellár sem tartja jelenleg kellőképpen felkészültnek Annegret Kramp-Karrenbauert a kormányfői feladatokra, és pártelnöki tevékenysége is csalódást okozott számára. A kancellár ezért az eddiginél is határozottabban törekszik arra, hogy a törvényhozási ciklus végéig, 2021 őszéig a hivatalában maradjon.



A Forsa az RTL kereskedelmi televízió és az RTL csoporthoz tartozó n-tv hírtelevízió megbízásából készített felmérésében kimutatta, hogy a kancellár szándéka és a német választók többségének véleménye egy irányba mutat: 70 százalék úgy véli, hogy Angela Merkelnek ki kell töltenie negyedik kancellári ciklusát, és csak 13 százalék üdvözölné, ha Annegret Kramp-Karrenbauer leváltaná.



Annegret Kramp-Karrenbauert tavaly decemberben választották meg a CDU elnökének, a tisztségben Angela Merkelt követte. Népszerűsége az első hetekben egyre emelkedett, majd csökkeni kezdett, és az új elnök nem tudta megállítani a párt támogatottságának csökkenését. A CDU így a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választáson története leggyengébb eredményét érte el, a CSU-val együtt a szavazatok 28,9 százalékát szerezte meg, ami 6,5 százalékpontos visszaesés az előző, 2014-es EP-választáson elért 35,4 százalékhoz képest. A visszaesést a CDU támogatottságának csökkenése okozta, a csak Bajorországban működő CSU növelte támogatottságát.



Annegret Kramp-Karrenbauer több lépése visszatetszést váltott ki, pártján belül is. Legutóbb a véleményszabadság korlátozásának szándékát vetették a szemére, amiért hangulatkeltésként és a CDU elleni szervezett kampányként értékelte, hogy népszerű videobloggerek (vlogger) az EP-választás előtt egy közös állásfoglalásban azt tanácsolták a választóknak, hogy ne szavazzanak a CDU-ra.