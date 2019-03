A német CDU a magyar fél válaszára vár a Fidesz európai néppárti tagsága körüli vitában

A német Kereszténydemokrata Unió (CDU) a magyar fél válaszára vár a Fidesz európai néppárti (EPP-) tagsága körüli vitában - mondta a párt főtitkára hétfőn Berlinben az elnökség álláspontját ismertetve.



Paul Ziemiak a CDU elnökségi ülése után tartott tájékoztatón elmondta, hogy a tanácskozás napirendjén szerepelt a Fidesz EPP-tagsága körüli vita, amellyel kapcsolatban megállapították, hogy Manfred Weber, a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) politikusa, az EPP európai parlamenti (EP-) választási csúcsjelöltje "mindent elmondott", amit az ügyben el kellett mondani, és most be kell várni "Budapest reakcióját".



Kiemelte, hogy Manfred Weber a CDU és a CSU elnökével egyeztetve foglalt állást a vitában.



Arról is szólt, hogy a CDU a vita valamennyi lehetséges kimenetelére, "minden opcióra felkészült".



A magyar kormány tájékoztató kampányáról szólva kifejtette: "a helyzet viszonylag egyszerű, megéltünk egy magyarországi plakátkampányt, amelyet elfogadhatatlannak neveztünk, Manfred Weber pedig Orbán Viktor és a Fidesz elé terjesztette egyeztetett követeléseit, és most várunk a reakcióra".



Manfred Weber fontosnak nevezte, hogy a Fideszt vezető magyar kormányfő, "Orbán Viktor elkötelezze magát az EPP értékei mellett, amelyek összekötnek minket Európában, ezért most várjuk Budapestről a jelzést, hogy osztják-e ezeket az értékeket" - mondta a CDU főtitkára.



Azokkal az újságírói kérdésekkel kapcsolatban, hogy a CDU hajlandó lenne-e támogatni a Fidesz EPP-tagságának megszüntetését, és tart-e attól, hogy ebben az esetben a Fidesz vezetésével létrejön egy újabb pártcsalád, Paul Ziemiak elmondta, hogy a további megbeszéléseket egymás között és nem a sajtó előtt folytatják, és a CDU elnöksége nem foglalkozott hipotetikus kérdések megválaszolásával és spekulációkkal.



Manfred Weber, aki kedden Budapesten megbeszélést folytat Orbán Viktorral, múlt héten egy interjúban kifejtette, hogy a Fidesz EPP-tagságának megszüntetését három feltétel teljesülése esetén lehet elkerülni.



Az első feltétel az, hogy Orbán Viktor "azonnal és végérvényesen leállítja kormánya Brüsszel elleni kampányát". A második feltétel az, hogy bocsánatot kér az EPP tagpártjaitól. A harmadik feltétel az, hogy biztosítja "a Soros György által támogatott" Közép-európai Egyetem (CEU) megmaradását Budapesten, és azt is, hogy az intézmény "ismét ki tud adni amerikai diplomákat" a magyar fővárosban.



A több mint 70 jobbközép, konzervatív, kereszténydemokrata pártot összefogó EPP egy szóvivőjének pénteki tájékoztatása szerint 13 tagpárt kezdeményezte írásban az elnökségnél a Fidesz kizárását vagy tagságának felfüggesztését. Az indítványokról a pártcsalád álláspontjának meghatározására hivatott testület, a politikai közgyűlés tárgyal március 20-i ülésén.