A nagy amerikai szállodaláncok nem akarnak elszállásolni illegális bevándorlókat

A tiltakozó szállodaláncok, köztük a Marriott, a Hilton, a Best Western, a Hyatt, vagy például a Wyndham vasárnap közleményt adtak ki, amelyben leszögezték: még átmeneti időre sem akarnak szállást adni a letartóztatott illegális bevándorlóknak.



Arra hivatkoztak, hogy nem akarnak belekeveredni a politikába, és ennek alátámasztására még azt is hangsúlyozták, hogy a szállodai hallokban lévő televíziókon csakis politikamentes műsorokat mutatnak. Megemlítették azt is, hogy korábban mindig együttműködtek a kormányzattal, akár árvizek, akár más természeti katasztrófák áldozatainak, akár kormányzati konferenciák résztvevőinek elszállásolására kérték őket.



A Trump-kormányzat július 14-én kezdte meg országszerte - mintegy tíz nagyvárosban - az illegális migránsok elleni razziákat, amelyek olyan konkrét személyek - mintegy kétezer ember - letartóztatására irányultak, akik idézés ellenére sem jelentek meg a bevándorlási bíró előtt, hogy meghallgatásuk után benyújtsák menedékkérelmüket. A letartóztatott személyeket kitoloncolásukig a kormányzat szállodákban kívánta elhelyezni.



A szállodákra részben az illegális bevándorlókat támogató civil szervezetek, illetve a szállodai alkalmazottak szakszervezetei is erőteljes nyomást gyakorolnak annak érdekében, hogy ne fogadják a migránsokat. "A hotelek arra valók, hogy a világból mindenhonnan érkező vendégeket fogadják, és nem börtönként szolgálnak" - idézte a CNBC Donald Taylort, a szállodaipar egyik szakszervezetének elnökét.



Sajtókommentárok szerint sok helyütt a szállodai vendégek is nemtetszésüknek adtak hangot, miután a televíziókban látták, hogy az illegális migránsok a gyűjtőközpontokban milyen, nem egyszer egészségtelen körülmények között vannak összezsúfolva.



Matthew Albence, a bevándorlási hivatal (ICE) ügyvezető igazgatója úgy nyilatkozott: a kormányzat csak átmeneti időre kívánná szállodákban elhelyezni a menekült családokat, azért, hogy a családtagok együtt maradhassanak, amíg át nem szállítják őket a gyűjtőközpontokba, ahonnan kitoloncolják őket. "Amennyiben a szállodák ódzkodnak ettől, akkor egyenesen belekényszerítenek bennünket abba, hogy a családokat szétválasszuk, és a családtagokat külön helyezzük el a gyűjtőközpontokban" - fogalmazott Albence az AP amerikai hírügynökségnek.