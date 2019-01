A migránshullámmal elszabadult a szexuális erőszak Európában

Ahogy arról az Origo is beszámolt , számtalan olyan bűncselekmény ügyében nyomoz a finn rendőrség, amelyben 15 év alatti lányokat erőszakoltak meg az ország középső részén, a Botteni-öböl partján fekvő Oulu városban.Az egyik áldozat azóta meghalt, de a hatóságok nem hozták nyilvánosságra, hogy halálának köze van-e az erőszakhoz. Az áldozatok kiskorú - 12-15 éves - lányok voltak, akikkel a migránsok a közösségi médiában léptek kapcsolatba, azt ígérve nekik, hogy cigarettát, alkoholt kapnak tőlük, ha találkoznak velük.Tavaly nyár óta összesen tizenhat embert vettek őrizetbe, 20 és 30 év közötti migránsokat – sajtóbeszámolók szerint afgánokat, irakiakat és eritreaiakat.A kormánykoalíció legkisebb pártja, a konzervatív Kék Reformpárt azt követeli, hogy toloncolják ki az országból a szexuális bűncselekményeket elkövető migránsokat. A botrány olyan nagy, hogy a miniszterelnök és a köztársasági elnök újévi beszédében is kénytelen volt vele foglalkozni.Kai Mykkänen belügyminiszter nem tagadta, hogyEzekből a térségekből érkezik a legtöbb illegális bevándorló az országba.Ouluban hihetetlenül feszült a hangulat, a helyiek fel vannak háborodva, hogy a hatóságok nem védik meg őket.A lap korábban arról is beszámolt, hogy a Svédországban elkövetett szexuális támadásokat 84 százalékban nem európai származású migránsok követik el, miközben az áldozatok nagy része fiatal, fehér lány.Közelmúltban publikált statisztikai adatok szerint a Németországban elkövetett nemi erőszakok kétharmada is migránsokkal vagy migráns hátterűekkel hozható összefüggésbe.Az angliai Rotherhamben pakisztáni migránsbandák másfél évtized alatt 1500 lányt, nagy többségben gyerekeket erőszakoltak meg. A város lakosságának 15 százalékát kitevő pakisztáni származású muszlim migránsok gyerekek százait rabolták el a családjaiktól, majd szexrabszolgaként kezelték őket.Arra hivatkoztak, hogy bármit megtehetnek velük, hiszen „fehér prostituáltak", akik nem őrzik meg a szüzességüket, és nem viselnek testüket teljesen elfedő ruhát. Az elkövetők egyértelműen a nem muszlim többség elleni terrorcselekményként használták a nemi erőszakot.