A lány, aki nem szerette a hétfőket, lelőtte az igazgatót is - ma van az első amerikai iskolai lövöldözés évfordulója

Nem szeretem a hétfőket, ez pedig feldobja a napomat. Most mennem kell. Lelőttem egy rendőrt, és még többet akarok. Túlságosan jól szórakozom ahhoz, hogy feladjam magam

1979-ben hétfőre esett január 29. - a kaliforniai San Diegóban úgy kezdődött ez a nap, mint bármelyik másik. Negyed kilenckor a Grover Cleveland Általános Iskola igazgatója kinyitotta az iskola kapuit, egyre több gyerek érkezett meg - de az igazgató néhány perc múlva halott volt., amikor is egy amerikai kamaszlány tüzet nyitott a házukkal szembeni iskolára. Az igazgató után lelőtte a gyerekeket menteni igyekvő két másik férfit is: a kirohanó tanárt, aki azt hitte, valamelyik gyerek karácsonyi játéka ad ki furcsa hangokat, és a karbantartót. A három halott felnőtt mellett a támadó kilenc gyereket is megsebesített, mire a rendőrök odaértek, és a gyerekek az épület oldalsó fala mellett álltak libasorban, onnan menekítették ki végül őket a tanárok segítségével. Iskolabusz vitte őket el a helyszínről. Legalább száz rendőr mellett a SWAT húszfős egysége is a helyszínre érkezett - egy 28 éves rendőr is megsebesült, és maradandó sérülést szerzett -, a tettest azonban egy helyi újságíró találta meg.Amikor végigtelefonálta az utcában álló házakat, a Spencer-házban egy 16 éves lány vette fel a telefont: Brenda Ann Spencer elmondta, hogy a lövések az ő házukból jönnek.

- közölte az újságíróval. A lány végül hatórás egyezkedés után adta fel magát - önként kisétált, és átadta a fegyverét a rendőröknek -, és azóta is börtönben ül.



Az Index cikkében részletesen írnak a kamaszlány családi hátteréről: a szülők elváltak, az apával maradt, tőle kapta karácsonyra a vadászpuskát is, amellyel lövöldözött. Rádiót kért, ezt kapta helyette. Az apa egyébként az eset után egy évvel összejött lánya 17 éves cellatársával, aki aztán oda is költözött hozzá. A szomszédok szerint annyira hasonlított a saját lányára, hogy megkérdezték tőle, Brenda miért van még mindig szabadlábon.



Brendát magának valónak írták le a kortársai, aki senkivel sem beszélt. Az iskolája szerint a lány viselkedése azt mutatta, hogy öngyilkos hajlamú. Problémás volt, egyszer az iskola ablakát is betörte. Pszichiátriai vizsgálatok után az orvosok úgy vélték, jobb, ha kórházba megy, de az apja ezt nem engedte. Még ebben az évben megajándékozta a vadászpuskával - Brenda Ann már negyven éve börtönben ül.



Négyszer kért felmentést, utoljára 2009-ben, de egyszer sem kapott. Idén kérhet majd legközelebb: a történtekről egyébként többféleképpen vallott, legutoljára már azt állította, nem emlékszik rá, mi történt, de elhiszi, hogy ő tette. 2001-ben arról is beszélt, hogy az apja arra kényszerítette, hogy egy szobában ugyanazon a matracon aludjanak, verte és szexuálisan is zaklatta őt - az apa ezt tagadta, és rendszeresen látogatta a börtönben a lányát.