A királynő vendégeként Londonba érkezik az amerikai elnök

Londonba érkezik ma Donald Trump. Az amerikai elnök állami látogatáson, vagyis hivatalosan II. Erzsébet királynő vendégeként tölt el három napot a brit fővárosban, de látogatásának időzítése a nyugati szövetségesek normandiai partraszállásának közelgő 75. évfordulójához is kötődik.



A brit diplomáciai gyakorlatban komoly megtiszteltetésnek számít az állami látogatásra szóló meghívás, mert az udvar évente csak egy-két alkalommal hív meg külföldi államfőket, és nem is minden évben van ilyen látogatás.



A 93 esztendős II. Erzsébet királynő, aki 67 éve az Egyesült Királyság uralkodója, trónra lépése, vagyis 1952 óta 112 külföldi államfőt fogadott állami látogatáson, köztük két amerikai elnököt: George W. Bush-t 2003-ban és Barack Obamát 2011-ben.



Donald Trump hétfő este állami banketten, vagyis a királynő által adott díszvacsorán vesz részt a Buckingham-palotában.



A rendezvényen jelen lesz Theresa May miniszterelnök.



Jeremy Corbyn és Sir Vince Cable, a két legnagyobb brit ellenzéki erő, a Munkáspárt és a Liberális Demokraták vezetője azonban már korábban bejelentette, hogy nem hajlandó részt venni a Trump tiszteletére rendezett banketten.



Az amerikai elnök kedden találkozik a brit kormányfővel a Downing Street-i miniszterelnöki hivatalban, szerdán pedig Theresa May, II. Erzsébet királynő és Károly trónörökös társaságában, a dél-angliai Portsmouth kikötővárosban részt vesz a normandiai partraszállás 75. évfordulója alkalmából szervezett nagyszabású megemlékező rendezvényen.